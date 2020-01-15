Губна помада — найпопулярніший косметичний засіб. У косметичці деяких модниць можна знайти навіть кілька помад. Хоча, якщо вірити статистичним опитуванням, лише 64 відсотки жінок регулярно завершують свій макіяж підфарбовуванням губ.

Є відомості, що помада, як й інша косметика, була винайдена в Стародавньому Єгипті. Її виготовляли з бджолиного воску і тваринного жиру з додаванням червоних пігментів. Вона була темного кольору. Єгиптянки навіть «брали» помаду в загробний світ, щоб мати можливість «красуватися» і в царстві мертвих. Стародавні греки запозичили помаду в єгиптян, і вона була у них не менш популярною. Свідчення тому — відомий міф про «яблуко розбрату». Зевс доручив Парісу, синові троянського царя, розсудити богинь Геру, Афіну і Афродіту, які сперечалися за звання першої красуні Олімпу. Паріс віддав перевагу і вручив приз — те саме яблуко — богині любові Афродіті. Однак незабаром спалахнув скандал: переможницю звинуватили у шахрайстві, оскільки вона, щоб виглядати красивішою, застосовувала пудру і губну помаду!

У часи Середньовіччя в Європі помада могла стати приводом для звинувачення жінки в чаклунстві. А вже в епоху Ренесансу її використовували так інтенсивно, що в XVII ст. англійський парламент прийняв закон, який давав чоловікові право розлучитися з дружиною, якщо після весілля він виявить, що насправді вона не така гарна, як була під час сватання.

У сучасному вигляді помада з’явилася завдяки французькій косметичній фірмі «Герлен». Наприкінці XIX ст. її презентували на всесвітній виставці в Амстердамі. Свій продукт французи назвали «Червоний поцілунок».

Зараз на ринку косметики така кількість виробників губної помади, що просто очі розбігаються: різні кольори і відтінки, форма упаковки, ну і, звичайно ж, ціни. Виробники запевняють, що їхня продукція зволожує, пом’якшує, живить, захищає губи. А чи не шкодить вона нам?

Зазвичай помада складається з таких основних складників: твердої основи, що містить віск, жирів, олії, барвників, ароматизаторів, антиокиснювачів. Однак окремі компоненти можуть спричиняти алергічні прояви, свербіж і почервоніння. Шкідливими є такі інгредієнти: кармін, який використовують при виробництві помади червоно-рожевих тонів, він може стати причиною алергії, ланолін — для зволожувального ефекту, погано впливає на травлення, і вазелін, що сушить губи і зумовлює алергічні реакції.

Навіть всесвітньо відомі косметичні фірми визнають: якщо до складу помади входять нафтопродукти, то вона шкідлива, бо ці речовини мають властивість накопичуватися у нирках, печінці і лімфатичних вузлах. Крім того, виявляється, губна помада ще й руйнує зуби — таке нерадісне відкриття нещодавно зробили вчені з Бразилії.

Але, як відомо, краса вимагає жертв, і навряд чи жінки відмовляться від використання помади. Тому вчені радять усім її шанувальницям частіше чистити зуби. А ще — вибирати якісну косметику, в якій менше шкідливих хімічних речовин. Найбільш безпечною вважається безбарвна гігієнічна.