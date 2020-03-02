Дати відповідь «Порадниця» попросила Прес-службу Православної церкви України.

На жаль, хрещених батьків інколи вибирають за принципом «щоб були фінансово спроможні робити дитині подарунки на день народження, іменини, на Миколая і так аж до весілля». Та найперше треба брати до уваги моральні зобов’язання. Хрещені батьки мають бути готовими за виняткових обставин замінити дитині рідних, опікуватися нею, як своєю кровинкою.

Найголовніше при виборі хрещених батьків для вашої дитини, — не їхня фінансова успішність, а готовність взяти на себе відповідальність за духовне життя й виховання малечі. В ідеалі ці люди мають бути взірцем моралі, на власному прикладі показуючи дитині чесноти любові, доброти, милосердя, щоб хрещеник виріс добрим християнином.

Готуючись до участі в Таїнстві, майбутнім хрещеним батькам потрібно заздалегідь вивчити напам’ять текст молитви «Символ віри», яку мають знати всі християни. Вона описує суть християнства і містить постулати, які має визнавати кожен православний християнин.

Якщо ви стали хрещеними батьками, моліться за свого похресника чи похресницю, а коли дитина підросте, навчіть молитися її саму, аби могла молитовно спілкуватися з Богом, дякувати Йому та просити допомоги у життєвих обставинах. Також обов’язок хрещених — у подальшому навчити похресника чи похресницю основ християнської віри (наприклад, коли є така можливість, запропонувати відвідувати недільну дитячу школу, або, скажімо, самим читати з нею «Дитячу Біблію») і виконати дану перед Богом обіцянку — привести до Нього дитину, адже саме для цього насамперед і запрошують хрещених батьків. При цьому хрещеною матір’ю може стати й вагітна або незаміжня жінка; жодних канонічних перепон для цього немає. Якщо ж від когось чули про такі заборони, то вони — з числа народних марновірств і не мають значення для православних християн.

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО.