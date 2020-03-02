Обрати крем буде легше, якщо відповісте на запитання: «Навіщо він потрібен?» Це може бути сухість і стягнутість шкіри після прибирання, миття посуду, або лущення й огрубіння рук як реакція на холод. Для вирішення будь-якої з цих проблем радимо підібрати крем залежно від його виду.

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ

Не всі господині працюють у городі, миють посуд або чистять раковини хімією в гумових рукавичках — такі роботи щодня висушують шкіру, роблять її стягнутою. З відчуттям стягнутості шкіри неприємно робити домашнє прибирання, працювати з тістом, займатися рукоділлям… На сухих руках швидше з’являються зморшки. Тому шкірі необхідна допомога у вигляді штучного зволоження, тобто зволожуючого крему. Він захистить шкіру від висихання — вкриє її плівочкою, яка не дасть уходити волозі. Отже, у шкіри з’явиться шанс подовжити свою молодість і бути здоровою. Користуватися ним потрібно щодня, щоб запобігти появі сухості та тріщин.

Наносять такий крем після кожного контакту з водою, особливо якщо не використовуєте рукавички в процесі прибирання та миття посуду. Консистенція крему негуста, іноді напіврідка (що свідчить про велику кількість води), він швидко всотується у шкіру, не залишаючи жирних слідів і липкості. Не варто використовувати за температури нижче нуля градусів, адже через високий вміст води в цьому кремі на морозі шкіра може тріскатися.

ЖИВИЛЬНИЙ

Якщо основа зволожуючого крему — вода, то живильного — жир. Він теж зволожує шкіру, однак має й більш важливу функцію. Восени і взимку, коли шкіра отримує мало вітамінів, живильний крем насичує її ними, причому доставляє в глибокі шари. Тоді як зволожуючий крем діє більше на поверхні шкіри, не проникаючи глибоко всередину.

Крем густий, схожий за консистенцією на сметану. Оскільки засіб жирний, його зручніше наносити щодня на ніч, вдень з ним ходити незручно. Якщо зволожуючий крем стає згубним для шкіри за мінусової температури, то живильний, навпаки, захищає шкіру від холоду, тому його можна наносити перед виходом на вулицю. Використовуйте його, якщо ваша шкіра сильно грубіє на морозі, навіть якщо носите рукавички.

Креми для рук коштують дешевше, ніж, приміром, для обличчя або тіла. Середня вартість кремів українського виробництва — від 6–9 гривень.

ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ

Якщо ви не використовували зволожуючий і живильний крем щодня і руки сильно потріскалися, почервоніли, огрубіли і вкрилися ципками, допоможе крем для відновлення шкіри. Він має лікувальну дію. До його складу входять протизапальні компоненти і лікарські засоби: екстракти календули, ромашки, алое вера, а також пантенол. Ним не змащують руки щодня, а використовують тоді, коли є проблема, як ліки. Але якщо він не допомагає, краще звернутися за допомогою до фахівця. Коли позбудетеся цієї проблеми, підтримуйте здоров’я рук живильним або зволожуючим кремом.

РОБИМО ЗІ ЗВИЧАЙНОГО КРЕМУ ЧАРІВНИЙ

Хочете посилити дію будь-якого крему? Видавіть на руку необхідну кількість крему і додайте 2–3 краплі обліпихової олії. Вона легко проникає в глибокі шари шкіри, живить, зволожує, перешкоджаючи лущенню, пом’якшує шкіру. Таку натуральну добавку до крему застосовуйте два рази на тиждень, але спочатку перевірте реакцію шкіри на алергію.

Діана ШЕПЕЛЬ.