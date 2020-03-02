Склянка перлової крупи (гранчаста)

5 склянок води (гранчастих)

400 г печериць

велика цибулина

велика морквина

2 маленькі зубчики часнику

чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

олія

Перлову крупу перебрати, добре промити до прозорої води. Якщо перловку погано промити, в процесі варіння вона розбухне, стане в’язкою, і плов не вийде розсипчастим. Крупу викласти на гарячу суху сковороду й обсмажити кілька хвилин. Перловка має не засмажитися, а підсохнути та прогрітися. Крупу викласти в каструлю. Залити водою, посолити. Варити від моменту закипання 45 хв. Цибулю нарізати кубиками, обсмажити в розігрітій олії до золотавості, викласти зі сковороди. Моркву крупно натерти, обсмажити на олії до м’якості, викласти. Окремо обсмажити в олії нарізані пластинками гриби до випаровування рідини. Повернути до грибів цибулю і моркву, трохи підсолити, поперчити. Тушкувати все разом 3–4 хв. Наприкінці додати подрібнений часник, перемішати. Викласти грибну засмажку разом з олією до перловки, перемішати. Прогріти під кришкою 7–10 хв.

Діана ШЕПЕЛЬ.