Якщо очі сильно стомлюються наприкінці дня, робіть гімнастику, яка допоможе розслабитися і захистити зір.

Вправа виконується сидячи. Міцно заплющіть очі на 3–5 сек. Повторюйте 6–8 разів. Вправа зміцнює м’язи повік, сприяє кровообігу й розслабленню м’язів очей. Сидячи, виконуйте швидкі моргання протягом 1–2 хв. Це сприяє поліпшенню кровообігу. Вправа виконується стоячи. Дивіться прямо перед собою 2–3 сек. Поставте палець руки на відстані 25–30 см від очей. Переведіть погляд на кінчик пальця і дивіться на нього 3–5 сек., опустіть руку. Повторюйте 10–12 разів. Вправа знімає втому очей, полегшує зорову роботу на близькій відстані. Ті, хто користується окулярами або лінзами, виконують цю вправу, не знімаючи їх. Вправа виконується сидячи. Закрийте повіки, масажуйте їх круговими рухами пальцями протягом 1 хв. Це допоможе розслабити м’язи та поліпшити кровообіг. У положенні сидячи трьома пальцями кожної руки легко натискайте на верхнє повіко. Через 1–2 сек. зніміть пальці з повіка. Повторюйте 3–4 рази. Це поліпшує циркуляцію внутрішньоочної рідини.

Масаж очей

Зупинити процес ослаблення зору допоможе масаж очей. Добре впливає на циркуляцію крові та на нервові закінчення погладжування закритих очей, вібрація, натискання, масаж долонею і легке розминання.

Найпоширеніший прийом масажу двома пальцями — вказівним і середнім — у вигляді восьмиподібного руху. По нижньому краю ока рух до носа, по верхньому — над бровами. Повторюйте 8–16 разів.

Олена СВІТКО, лікар-натуропат.