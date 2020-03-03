Дієвих та простих способів вивести мурах чимало. Вибирайте найбільш зручні й доступні для вас.

Змішати 1 частину свіжих пивних дріжджів, 4 частини меду чи старого варення та 1 частину борної кислоти. Розкласти у капронові кришечки та розмістити всюди, де є мурашки. За кілька днів зібрати та викинути. Змішати 3 варені яєчні жовтки, столову ложку меду та 3 г борної кислоти. Сформувати невеличкі кульки та розкласти на мурашиних доріжках. Відварити та змішати 3 жовтки та 3 картоплини, додати 50 г цукру, 10 г олії та 4 г борної кислоти. Сформувати кульки та розкласти у місцях пересування комах. У міру підсихання кульок їх замінюють новими. 4 столові ложки м’ясного фаршу змішати зі столовою ложкою борної кислоти. Зробити кульки й розмістити там, де є мурашки. Мурашки не люблять запаху оцту. Він може на певний час віднадити їх, однак не вивести. Змішати борну кислоту з цукром (1:1) та насипати гіркою на аркуш паперу. Покласти поблизу відра зі сміттям, де зазвичай бувають мурашки. А ось складніший рецепт: 2 чайні ложки гліцерину, 1,5 столової ложки цукру, столова ложка води, чайна ложка меду, третина чайної ложки борної кислоти.

Розкладати приманки краще ввечері, коли мурашки шукають їжу. Борна кислота діє згубно на комах, та для людей безпечна. Але працювати потрібно в рукавичках. Крім того, вона дешева (від 5 грн за пляшечку 20 мл), доступна, не має запаху, проста у використанні. Зазвичай за один раз вивести мурах не вдається.

Для профілактики регулярно прибирайте оселю та викидайте сміття, не лишайте на кухні крихти та їжу.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.