При зберіганні цибулин гладіолусів температура не має перевищувати 10 градусів, а відносна вологість повітря — 70 відсотків. Унаслідок підвищеної температури і вологості в приміщенні цибулини проростають під час зберігання, а до висадки у відкритий ґрунт лишається ще кілька тижнів. Що робити?

Виявивши проблему, цибулини слід розкласти в сухому теплому місці й протягом кількох годин підсушити, а потім покласти на зберігання при температурі 2–5 градусів та низькій вологості. За 15–20 днів до висадки (дата посадки залежить від регіону) температуру в сховищі підвищують до 12–15 градусів.

Навесні, коли мине загроза заморозків, пророслі цибулини обережно висаджують, щоб не обламати паростки й корінці. Рослини з таких цибулин зацвітуть на кілька тижнів раніше.

Аби запобігти проростанню, важливо створити цибулинам належні умови зберігання і регулярно перевіряти їх.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.