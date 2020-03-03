ТІСТО:

50 г гречаного борошна

160 г пшеничного борошна

170 г цукру

40 г какао-порошку

80 мл олії (без запаху)

300 мл води

чверть чайної ложки солі

дрібка ваніліну (або 2 чайні ложки ванільного цукру)

неповна чайна ложка соди

столова ложка соку лимона

ГЛАЗУР:

100 г цукрової пудри

3–4 чайні ложки води (соку лимона)

В окремій мисці змішати пшеничне та гречане борошно (для цього гречану крупу можна перемолоти в кавомолці на борошно), какао, додати сіль, розмішати. Всипати цукор і ванілін. Розмішати і влити олію — у вас вийде олійно-борошняна крихта. Влити воду, розмішати. Тісто має бути однорідним, гладеньким, без грудочок. Наприкінці додати гашену соком лимона соду. Тісто одразу ж вилити в форму, застелену папером для випічки або змащену олією. Випікати пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці 45–50 хв. Дати охолонути. Для глазурі розтерти пудру з водою, щоб вийшла густа маса. Покрити глазур’ю пиріг — вона швидко застигає.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.