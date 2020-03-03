ТІСТО:
- 50 г гречаного борошна
- 160 г пшеничного борошна
- 170 г цукру
- 40 г какао-порошку
- 80 мл олії (без запаху)
- 300 мл води
- чверть чайної ложки солі
- дрібка ваніліну (або 2 чайні ложки ванільного цукру)
- неповна чайна ложка соди
- столова ложка соку лимона
ГЛАЗУР:
- 100 г цукрової пудри
- 3–4 чайні ложки води (соку лимона)
В окремій мисці змішати пшеничне та гречане борошно (для цього гречану крупу можна перемолоти в кавомолці на борошно), какао, додати сіль, розмішати. Всипати цукор і ванілін. Розмішати і влити олію — у вас вийде олійно-борошняна крихта. Влити воду, розмішати. Тісто має бути однорідним, гладеньким, без грудочок. Наприкінці додати гашену соком лимона соду. Тісто одразу ж вилити в форму, застелену папером для випічки або змащену олією. Випікати пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці 45–50 хв. Дати охолонути. Для глазурі розтерти пудру з водою, щоб вийшла густа маса. Покрити глазур’ю пиріг — вона швидко застигає.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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