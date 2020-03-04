Одне з найпоширеніших захворювань — гіпертензія, або підвищений кров’яний тиск. Для протидії йому пропоную скористатися найпростішими методами народної медицини.
- Якщо почервоніло обличчя, трохи нудить, болить голова — потрібно потримати ноги 15 хв. у гарячій воді.
- Щодня з’їдайте 20–30 розтертих із медом ягід калини. Краще робити це в другій половині дня, оскільки калина і мед заспокоюють.
- 1 чайну ложку меленої кориці розмішати в склянці кефіру, випити перед сном.
- Провести очищення судин. Перемолоти на м’ясорубці 1 кг хріну, залити 3 л води. Не настоювати, перемішати й починати пити по 1 столовій ложці 3 рази на день. Можна розвести водою, якщо настій буде надто міцним. Курс лікування — до 3 місяців.
- Ранньою весною зібрати молоді, ще згорнуті трубочкою, листки ліщини, висушити. Потім приготувати суміш: по столовій ложці ліщини, омели білої, квітів або плодів ґлоду червоного запарити 2 л води, настояти 10 хв. Процідити, випити протягом дня маленькими ковтками.
- Коли з’явиться кропива, слід включити її до раціону. Насушивши, її можна додавати до різних страв як приправу. Також зміцнює судини хвощ польовий.
- Столову ложку магнезії розчинити в 1 л теплої води, додати сік 1 лимона й столову ложку меду. Пити протягом дня невеликими порціями. Знижується тиск, очищуються кров, лімфа й печінка.
Олена СВІТКО, лікар-натуропат.
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