Одне з найпоширеніших захворювань — гіпертензія, або підвищений кров’яний тиск. Для протидії йому пропоную скористатися найпростішими методами народної медицини.

Якщо почервоніло обличчя, трохи нудить, болить голова — потрібно потримати ноги 15 хв. у гарячій воді. Щодня з’їдайте 20–30 розтертих із медом ягід калини. Краще робити це в другій половині дня, оскільки калина і мед заспокоюють. 1 чайну ложку меленої кориці розмішати в склянці кефіру, випити перед сном. Провести очищення судин. Перемолоти на м’ясорубці 1 кг хріну, залити 3 л води. Не настоювати, перемішати й починати пити по 1 столовій ложці 3 рази на день. Можна розвести водою, якщо настій буде надто міцним. Курс лікування — до 3 місяців. Ранньою весною зібрати молоді, ще згорнуті трубочкою, листки ліщини, висушити. Потім приготувати суміш: по столовій ложці ліщини, омели білої, квітів або плодів ґлоду червоного запарити 2 л води, настояти 10 хв. Процідити, випити протягом дня маленькими ковтками. Коли з’явиться кропива, слід включити її до раціону. Насушивши, її можна додавати до різних страв як приправу. Також зміцнює судини хвощ польовий. Столову ложку магнезії розчинити в 1 л теплої води, додати сік 1 лимона й столову ложку меду. Пити протягом дня невеликими порціями. Знижується тиск, очищуються кров, лімфа й печінка.

Олена СВІТКО, лікар-натуропат.