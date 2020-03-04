Дрібнонасінні культури сіяти важко, особливо так, щоб посіви були рівномірні.

Один зі способів полегшити собі завдання — посів на паперову стрічку. Для цього треба нарізати стрічки (наприклад, із газетного чи туалетного паперу) завширшки 1—3 см, нанести на них крапельки борошняного клейстеру і наклеїти по 2—3 насінини. Відстань між насінинами моркви — 3—4 см, цибулі — 5—8 см, шпинату — 7 см. Недолік цього способу — він забирає багато часу. Можна просто змішати насіння з сухим піском і висівати суміш. Що більше піску, то більшою буде відстань між рослинами.

А ось іще один спосіб. Пакетик харчового желатину залийте склянкою теплої води, перемішайте і засипте туди насіння. Додавайте воду, доки розчин стане зовсім рідким. Наберіть його в гумову грушу і злегка видавлюючи рідину, висійте насіння на грядку. Замість желатину можна взяти крохмаль і приготувати з нього рідкий кисіль, а замість гумової груші скористатися чайником для заварки.

Якщо треба висіяти в невеличкі лунки на рівномірній відстані по кілька дрібних насінин, візьміть зубочистку, вмочіть кінчик у воду і занурте в пакетик із насінням. Тепер вставте її у ґрунт. Знову намочіть кінчик та занурте в насіння — і так далі.

А цей спосіб я підгледіла в сусідки. Вона бере пластикове яйце з кіндер-сюрп-ризу, нагріває кінчик голки-циганки і робить з одного кінця яйця отвори на кшталт сільнички. Всередину яйця засипає насіння, закриває і сіє, ніби борщ солить.

Зрештою, можна висипати насіння на аркуш паперу, скласти його навпіл, щоб насіння було всередині, й на грядці, злегка постукуючи пальцем по аркушу з насінням, рівномірно висипати його у заздалегідь зроблені борозенки.

Не забувайте, що дрібне насіння не можна заглиблювати у ґрунт. А досвідчені городники взагалі радять присипати його зверху тирсою, а не ґрунтом.

Зоряна ВИХРИСТЮК.