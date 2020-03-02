Листкові овочі й справді вирізняються скоростиглістю і холодостійкістю, тому їх можна вирощувати ранньої весни, коли раціон бідний на вітаміни. А розсадним способом вирощують, щоб мати надранню продукцію. Крім того, розсада приживається у будь-якому віці. Тому бажано мати її протягом усього сезону. І щойно на городі звільниться клаптик землі — висадити.

Листкова розетка головчастого салату розростається в округлу або злегка плескату головку. Скоростиглі такі сооти, як Кам’яна головка жовта і Першотравневий. Вони дають товарну продукцію за 30—50 днів після появи сходів. Зелений круглий і Кучерявець одеський — середньостиглі, достигають 52—60 днів. Товарна стиглість пізньостиглого сорту Льодяна гора настає через 55—65 днів після появи сходів.

Розсаду можна вирощувати з пікіровкою і без неї. Без пікірування насіння висівають у горщики 5×5 см, із пікіровкою — у ящики за 20—25 днів до висадки у ґрунт. Закладають на глибину 0,5 см. Поливають теплою водою, обережно, щоб насіння не оголилося. Після сівби горщики на кілька днів накривають склом чи поліетиленовою плівкою. Перші 2—3 дні після висіву в приміщенні підтримують температуру близько 20 градусів. Потім, до утворення першого справжнього листка, — 10—12.

Пікірують у фазі одного справжнього листка. По тому температура має бути 16—18 градусів вдень і 10 — уночі. Якщо не дотримуватися теплового режиму, розсада витягується, слабшає, що знижує врожай.

За тиждень до висадки на город її загартовують. На грядку висаджують у фазі 3—4 справжніх листочків. Коренева шийка — на рівні ґрунту, інакше рослина почне гнити. Головчасті сорти висівають рядковим способом.

У кімнатних умовах головчастий салат придатний для споживання 3—4 доби.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.