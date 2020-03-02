Згустки крові, або тромби, утворюються внаслідок патологічних змін властивостей крові або в стінках судин.

Тромбоутворення (тромбоз) зокрема відбувається через пошкодження судин, де можуть виникати отвори, тож організм прагне їх «заліпити» спеціальною речовиною — власне в’язкими згустками на кшталт шпаклівки. Ці згустки формуються з деяких компонентів крові, передусім тромбоцитів, солей кальцію, холестерину, а також високомолекулярного білка фібрину (лат. — волокно), що має форму гладеньких або поперечносмугастих волокон, які й утворюють основу тромбу. Нерідко частина цієї «заплати» може відірватися й потрапити в кров’яне русло.

Тромбоутворення зумовлене також надмірною в’язкістю крові, її тенденцією до зсідання — так званим синдромом дисемінованої (поширеної) внутрішньосудинної коагуляції, внаслідок чого відбувається злипання еритроцитів (агрегація), і як наслідок, виникнення згустків. За певних умов тромби можуть утворюватися у кровотоку навіть і без ушкодження судин. Згусток, що вільно циркулює по всьому кровоносному руслу, має назву ембол (лат. — клин, затичка). Тож будь-який різновид тромбу несе загрозу закупорювання судин (тромбоемболія), а отже, порушення кровотоку й подальшої дисфункції органів і систем.

У групі підвищеного ризику перебувають курці, люди старшого віку, особливо з надмірною вагою й малорухливим способом життя. Підвищують небезпеку й такі фактори, як регулярні крововтрати, зловживання цукром, кавою, алкоголем, жирами, сіллю — тяжкі інфекційні та онкологічні захворювання, варикозне розширення вен, цукровий діабет, атеросклероз і гіпертонія.

Розвиваються такі небезпечні стани й захворювання, як інсульт, тромбоемболія легеневих артерій, інфаркт міокарда, дилатаційна кардіоміопатія, миготлива аритмія, аневризми серцевого м’яза, вади серця, стенокардії нестабільного характеру з настанням раптової смерті.

Серед причин розвитку симптоматичного тромбоцитозу — видалення селезінки (спленектомія), залізодефіцитна й гемолітична анемії, значні хірургічні операції, гостра і прихована кровотеча, ревматоїдний артрит, остеомієліт, гострі й хронічні інфекції, цироз печінки, амілоїдоз, онкологічні захворювання (передусім легенів і підшлункової залози), полікістоз нирок, алкоголізм, приймання деяких лікарських препаратів (наприклад, адреналіну й вінкристину).

Лікування первинного тромбоцитозу проводять цитостатичними препаратами (мієлосаном, мієлобромолом) упродовж кількох тижнів до нормалізації кількості тромбоцитів. За порушень мікроциркуляції призначають антиагреганти, антикоагулянти, тобто розріджувачі крові, які знижують її зсідання (ацетилсаліцилова кислота, трентал, гепарин, похідні оксикумарину тощо). Також можна готувати настої або чаї з таких рослин, як кропива, таволга, шабельник, селера, імбир, софора японська, коріння півонії. Ефективна настоянка кінського каштана та препарати на його основі, що продаються в аптеках (ескузан, ескувіт тощо).

Для запобігання тромбозу потрібно проводити профілактичні заходи медичного характеру, особливо коли людина похилого віку має підвищений артеріальний тиск, частий головний біль, порушення серцевої діяльності. Необхідні також регулярні дослідження крові, передусім визначення її в’язкості, кількості тромбоцитів. Слід налагодити режим і якість харчування (найперше обмежити вживання жирної їжі), збалансувати час праці та відпочинку.

Оксана МАХАНЬКОВА, сімейний лікар.