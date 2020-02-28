Лічені дні залишаються до початку Великого посту. Та спершу на кожного з нас очікує Прощена неділя (1 березня).

«Коли ви прощатимете людям їхні провини, і Отець ваш небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш небесний не простить вам провин ваших» (Мт. 6, 14–15). Ці слова Ісуса Христа, наведені в Євангелії від Матвія, які звучать по церквах у Прощену неділю, настановляють кожного християнина на покаяння. Сам Господь Своїм життям подає нам високий приклад прощення, підтримує у важкі хвилини і пробачає наші помилки, аби ми чинили так само. Тільки навчившись звільняти душу від тягаря застарілих образ і непрощення, проявляємо любов до ближнього, стаємо вільними від страждань і ще ближчими до Бога. І маємо надію: наші власні розкаяні гріхи так само будуть Ним прощені.

От уже другу тисячу років Церква відкриває вірним усю глибину покаяння, постановивши першого тижня Великого посту 4 дні поспіль — з понеділка по четвер — частинами читати в храмах Великий Покаянний Канон прп. Андрія Критського. Потім, у четвер п’ятої седмиці, його читатимуть іще раз повністю. Великим його називають за значну кількість тропарів і надзвичайно глибокий зміст: він написаний так, що, оплакуючи власні гріхи, прп. Андрій молитовно зітхає наче за всі гріхи людства. Тож Церква закликає вірних намагатися бути присутніми на читанні Покаянного канону в храмах, а якщо не маєте можливості, варто удома самостійно прочитати його текст.

Адже наше духовне життя, за словами багатьох святих, починається з покаяння. Тоді, пройшовши Великий піст, очищені від скверни гріха, зустрічаємо разом із Христом Його Воскресіння.

— Непрощений грішник — здобич диявола. Ми не хочемо бути цією здобиччю, але прагнемо спасіння для всіх і для кожного з нас, — наголошує настоятель харківського храму Іоана Богослова митрофорний протоієрей Віктор МАРИНЧАК. — А для того прощаймо один одного, пам’ятаючи: справжнє прощення повинне надихати, окрилювати, наповнювати енергією, силою, любов’ю, волею. І тому прощайте ближнім так, щоб вони надихнулись вашим прощенням.

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.