Пророщування перед посадкою прискорює достигання картоплі й зменшує ураження фітофторозом, а для ранньостиглих сортів ще й сприяє підвищенню врожаю.

Я пророщую картоплю у поліетиленових мішках. Для доступу повітря пробиваю в них дірочки і розміщую біля вікна, але не під сонячним промінням. Дехто не лише пророщує, а й вирощує картоплю в мішках, наприклад, з-під борошна чи цукру. У мішок насипають 2—3 відра поживного ґрунту (чим більше в ньому перегною, тим краще). Викладають картоплю, присипають шаром землі й виставляють на сонячну ділянку. Всередині мішка створюється мікроклімат із постійними вологістю та теплом. У результаті пробуджується більше бруньок і формується більше паростків. За потреби у процесі росту підсипають ґрунт. Звісно, врожай буде невеликий, але молодими бульбами поласуєте.

Прихильники цього способу кажуть, що не треба боротися з колорадським жуком, бур’янами, хворобами, прополювати і підгортати. Посадки можна розмістити в будь-якому місці. Щоправда, слід постійно стежити за вологістю в мішках. За таким самим принципом вирощують картоплю і в бочках.

До речі, так зване вертикальне городництво у багатьох країнах дуже поширене.

Ніна ЛЕСИК. м. Умань Черкаської обл.