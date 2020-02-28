Звичайно, прибирати з пилососом швидко та зручно. Та іноді доводиться обходитися без нього. Як зробити це максимально ефективно?
ЩІТКА — РОБОТА КОПІТКА, АЛЕ ЕФЕКТИВНА
Позбутися особливо «упертого» сміття, що застрягло у ворсинках, можна вручну — за допомогою вологої щітки для одягу, пройшовшись по всій поверхні килима. Метод доволі копіткий, але дозволяє повністю позбутися якщо не пилу, то сміття і бруду.
ПОЛЕГШИТЬ РОБОТУ КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ БІЛИЗНИ
Прибрати шерсть тварин, волосся і сміття буде легше, якщо змішаєте склянку води і півсклянки кондиціонера для білизни. За допомогою пульверизатора розбризкайте суміш на килим. Це зробить ворс гладеньким, шерсть за нього вже не чіплятиметься, і ви легко приберете її щіткою. Кондиціонер ще й надасть килиму легкого аромату.
ШВИДКО ПОЗБУДЬТЕСЯ ПЛЯМ
Зі свіжими плямами впораються навіть звичайний шампунь або господарське мило. Важливо: для чищення килимів застосовуйте лише піну, а не рідину, щоб не намочити основу килима, яка буде довго сохнути, через що може з’явитися запах. Якщо основа намокла, постеліть під низ і зверху папір — він вбере вологу.
ЛИПКЕ ПРИБИРАННЯ
Для прибирання шерсті та ниток можна використовувати широку липку стрічку. Обгорніть стрічкою руку (липкою стороною назовні) і притискайте до килима. Міняйте стрічку щоразу, як забрудниться. Так само чистять і оббивку м’яких меблів, приміром, з велюру.
НА ЗАМІТКУ
- Яскравість малюнка килима залежить від його розташування щодо світла. Провівши рукою по ворсу, визначте, у якому напрямку він жорсткіший. Цим боком килим і повертайте до вікна, світло зробить барви більш насиченими.
- Невеликий килимок біля ліжка часто ковзає по підлозі. Підшийте до його вивороту кілька шматочків гуми.
- Щоб не спотикатися об кут килима, який загинається догори, візьміть два шматки тонкої клейонки і ледь вологу ганчірку. Підстеліть клейонку під кут. Накрийте ганчіркою. Зверху також покладіть клейонку, притисніть вантажем. Через 2 дні проблемні місця розгладяться. Щоб у подальшому кут не загинався, з виворітного боку до нього можна приклеїти (або підшити, якщо це тонка доріжка) цупкий картон.
- Щоб килим зношувався рівномірно, періодично змінюйте його положення.
Діана ШЕПЕЛЬ.
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