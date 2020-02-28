Звичайно, прибирати з пилососом швидко та зручно. Та іноді доводиться обходитися без нього. Як зробити це максимально ефективно?

ЩІТКА — РОБОТА КОПІТКА, АЛЕ ЕФЕКТИВНА

Позбутися особливо «упертого» сміття, що застрягло у ворсинках, можна вручну — за допомогою вологої щітки для одягу, пройшовшись по всій поверхні килима. Метод доволі копіткий, але дозволяє повністю позбутися якщо не пилу, то сміття і бруду.

ПОЛЕГШИТЬ РОБОТУ КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ БІЛИЗНИ

Прибрати шерсть тварин, волосся і сміття буде легше, якщо змішаєте склянку води і півсклянки кондиціонера для білизни. За допомогою пульверизатора розбризкайте суміш на килим. Це зробить ворс гладеньким, шерсть за нього вже не чіплятиметься, і ви легко приберете її щіткою. Кондиціонер ще й надасть килиму легкого аромату.

ШВИДКО ПОЗБУДЬТЕСЯ ПЛЯМ

Зі свіжими плямами впораються навіть звичайний шампунь або господарське мило. Важливо: для чищення килимів застосовуйте лише піну, а не рідину, щоб не намочити основу килима, яка буде довго сохнути, через що може з’явитися запах. Якщо основа намокла, постеліть під низ і зверху папір — він вбере вологу.

ЛИПКЕ ПРИБИРАННЯ

Для прибирання шерсті та ниток можна використовувати широку липку стрічку. Обгорніть стрічкою руку (липкою стороною назовні) і притискайте до килима. Міняйте стрічку щоразу, як забрудниться. Так само чистять і оббивку м’яких меблів, приміром, з велюру.

НА ЗАМІТКУ

Яскравість малюнка килима залежить від його розташування щодо світла. Провівши рукою по ворсу, визначте, у якому напрямку він жорсткіший. Цим боком килим і повертайте до вікна, світло зробить барви більш насиченими.

Невеликий килимок біля ліжка часто ковзає по підлозі. Підшийте до його вивороту кілька шматочків гуми.

Щоб не спотикатися об кут килима, який загинається догори, візьміть два шматки тонкої клейонки і ледь вологу ганчірку. Підстеліть клейонку під кут. Накрийте ганчіркою. Зверху також покладіть клейонку, притисніть вантажем. Через 2 дні проблемні місця розгладяться. Щоб у подальшому кут не загинався, з виворітного боку до нього можна приклеїти (або підшити, якщо це тонка доріжка) цупкий картон.

Щоб килим зношувався рівномірно, періодично змінюйте його положення.

Діана ШЕПЕЛЬ.