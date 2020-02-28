У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 4,737 тис. грн за тис. куб.м (без урахування націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Нова ціна розрахована Нафтогазом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №17 від 24 січня 2020 року та відображає ринкові тенденції зменшення вартості енергоресурсів.

Очікується, що затверджений урядом підхід до розрахунку ціни на газ для захищених споживачів діятиме до 30 квітня 2020 року. Нафтогаз розраховуватиме ціну за цими принципами щомісячно до квітня 2020 року включно.

Клієнти, які раніше придбали газ на умовах пропозиції від Нафтогазу «Газовий запас», можуть оплачувати поставки за лютневою, зниженою ціною. Невикористаний залишок коштів буде повернутий на рахунки споживачів у кінці опалювального сезону.