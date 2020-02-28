Подагра — розповсюджене захворювання, назва якого перекладається з грецької як «нога в капкані». Саме так відчувається біль від подагричного приступу в ділянці його типової локалізації — суглобі великого пальця стопи.

— Подагра (подагричний артрит) — це хронічне захворювання, спричинене порушенням обміну речовин, за якого збільшується вміст сечової кислоти в крові, і відбувається її відкладення у тканинах і суглобах організму, — пояснює терапевт Вікторія КОКОШКО. — Раніше подагру називали «хворобою багатіїв», бо лише забезпечені люди могли дозволити собі зловживання м’ясом, рибою і натуральним вином — продуктами, які провокують розвиток захворювання. Нині від подагри страждають до 10 відсотків населення — здебільшого це люди старші 50 років, причому чоловіки хворіють частіше жінок.

До основних факторів ризику розвитку недуги відносять спадковість, погрішності в раціоні, зловживання спиртним (особливо пивом), прийом сечогінних препаратів і наявність таких захворювань як гіпертонія, цукровий діабет, патології нирок. Також виникнення подагри провокує малорухливий спосіб життя, зайва вага, стрес, переохолодження або перегрівання суглобів.

Зазвичай хвороба починається з гострого нічного приступу. Раптово виникає запалення одного або декількох суглобів, найчастіше першим уражується суглоб великого пальця стопи. Гострий прогресуючий біль супроводжується почервонінням шкіри та припухлістю суглоба. Може підвищитися температура тіла, виникнути озноб, серцебиття, головний біль, пітливість. Напад подагри триває до декількох днів. Після цього до хворого повертається хороше самопочуття, але загострення періодично повторюються через різні проміжки часу. Так виникає хронічний подагричний артрит, що спричиняє деформацію суглобів, скутість рухів, а також ураження нирок. Окрім того, для недуги характерна поява тофусів — підшкірних наростів у ділянці запалених суглобів.

Є різні форми та стадії подагри. Щоб поставити точний діагноз, потрібно звернутися до терапевта або ревматолога, який призначить аналізи й обстеження. Універсальної таблетки «від подагри» не існує — ефективне лише комплексне лікування, що включає застосування знеболюючих, протизапальних і специфічних препаратів, фізіотерапію, зміну способу життя і дотримання дієти.

— Дієта полягає в обмеженні їжі з високим вмістом пуринів (речовин, кінцевим продуктом обміну яких є сечова кислота) — червоного м’яса, птиці й риби, м’ясних субпродуктів і бульйонів, копченостей, рибних консервів. Також максимально зменшіть вживання жирів, алкоголю, кондитерських виробів, кави, шоколаду, винограду, — радить терапевт Вікторія КОКОШКО. — Зате без побоювань їжте будь-яку городину, бобові, каші, цільнозерновий хліб, молочні продукти з низьким вмістом жиру, твердий сир. Важливо також щодня пити до 2 л води — для поліпшення виведення з організму сечової кислоти і профілактики утворення каменів у нирках.

НАРОДНІ РЕЦЕПТИ ВІД ПОДАГРИ

Залийте 200 г ромашки аптечної 3 л окропу, дайте настоятися 2 години. Отриманий настій підігрійте, вилийте в миску і занурте туди стопу з ураженим суглобом на 20 хв.

2 чайні ложки трави цикорію залийте склянкою окропу, дайте настоятися півгодини, процідіть. Пийте при подагричному приступі по 0,5 склянки 2–3 рази на день за 30 хв. до вживання їжі до поліпшення самопочуття.

15 г ягід ялівцю залийте 100 мл окропу, настоюйте, укутавши, 2 години, після чого втирайте настій в уражені подагрою місця.

При загостренні подагри заваріть траву череди трироздільної як звичайний чай (1–2 чайних ложки на склянку), настоюйте 15 хв., не укутуючи, потім процідіть і пийте в гарячому вигляді. Напій повинен мати золотистий колір.

2 чайні ложки сухого листя брусниці залийте склянкою окропу та настоюйте 20 хв. Потім додайте 2 чайні ложки меду, розмішайте і приймайте по третині склянки тричі на день до вживання їжі.

При подагрі корисно щодня вживати по 100 г тертої моркви. Подрібніть моркву на дрібній тертушці та приймайте, змішавши з чайною ложкою олії.

Підготувала Ірина КАДЧЕНКО.