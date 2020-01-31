За останні десятиліття ця тара з-під газованих і негазованих напоїв стала вельми популярною в домашньому господарстві: зручно і не б’ється. Споживши їх, так би мовити, первинний вміст, ми повторно заповнюємо пластмасові пляшки хто чим: водою, горілкою, олією, квасом тощо… И чи не шкодить це здоров’ю?

Як відомо, ці пляшки об’ємом 1,5—2 л виготовляють не з поліетилену, а з іншого сучасного полімеру — поліетилентерефталату. Якщо їх повторно використовувати для зберігання води, соку чи пива, нічого страшного не станеться, хоча смак може трохи змінитися. Не варто тільки робити це тривалий час і багато разів. Адже, як стверджують фахівці, в полімері можуть бути залишки вихідної речовини для полімеризації (мономеру), що перейдуть у налиту речовину.

Зате в жодному разі не можна зберігати в таких пляшках олію та горілку, які є добрими розчинниками мономеру і «вимивають» його зі стінок пляшки, особливо якщо вона невисокого ґатунку.

Любителів зберігати олію у такій тарі нехай не заспокоює те, що її реалізують саме у пластмасових пляшках. Насправді при розфасовуванні олії використовують пляшки з інших, спеціально для цього розроблених різновидів пластмаси.