Цикламен (альпійська фіалка) поширений у Середземномор’ї, Малій Азії, Південній Європі. У дикому стані росте в Криму. Кімнатні цикламени вирощують із насіння. Інколи розмножують поділом бульбочок (у червні—липні).

Якщо придбали квітучий цикламен, його необхідно помістити в прохолодне добре освітлюване місце з температурою 12—14 градусів. Висівати насіння краще одразу ж після розкриття коробочок. Досушувати небажано, бо різко зменшується схожість. Глибина заробляння насіння в ґрунт — близько 1 см. Поливати треба регулярно. Горщики накривають поліетиленовим пакетом. Оптимальна температура для пророщування насіння — 20—22 градуси, сходи з’являються за 30—40 днів. Потім сіянці тримають за температури 16—18 градусів. За наявності 2 листочків пересаджують у ґрунтосуміш із листкової землі, торфу та піску (1:1:0,5). Рослини висаджують у горщики так, щоб верхівка бульби була трохи вище рівня ґрунту. Згодом земля осідає, бульба розростається, верхня частина приблизно на чверть вивищується над землею. Заглиблювати бульбу в землю не можна, бо погано утворюватимуться пуп’янки, можуть загнивати. Землю в горщики при садінні не трамбують, насипають рівномірно й руками злегка ущільнюють навколо рослини. На дно горщика кладуть дренаж із черепків чи битої цегли і шару піску. Після садіння обов’язково поливають, щоб промокла вся грудка.

Варто пам’ятати про особливості поливу. Вода не має потрапляти всередину куща. Ґрунт повинен бути завжди помірно вологим, але вода має надходити з піддона. А якщо поливати зверху, то з краю горщика.

Правильно доглянутий цикламен квітне, доки розкриється останній пуп’янок. Після цього листки жовкнуть. Це означає, що рослина переходить у стан спокою і полив слід поволі зменшити.

Щоб зберегти бульбу на наступний рік, горщик треба поставити в холодне приміщення (погріб), зволожувати раз на місяць, поки квітка прокинеться.

Після появи перших листків рослину обережно пересаджують у свіжу волого- і повітропроникну ґрунтосуміш, у широкий, але низький горщик. Верхня частина бульби має бути розташована вище поверхні землі. Вазон поливають і знову ставлять на підвіконня. Зацвітає такий цикламен на 1—1,5 місяця раніше, ніж вирощений із насіння. А бульби здатні жити більш як 20 років. Улітку рослину можна виносити на подвір’я в притінені місця.

Під час цвітіння альпійську фіалку двічі на місяць підживлюють органічним або мінеральними добривами.

ЦИКЛАМЕН — ЦІЛЮЩИЙ ТА ОТРУЙНИЙ

За допомогою цикламена народна медицина ще з часів Гіппократа лікує найрізноманітніші захворювання. З цією метою використовують бульби. У багатьох країнах їх застосовують при застуді, подагрі, ревматизмі. Сік, розведений у співвідношенні 1:10, допомагає при жіночих хворобах. Особливо ефективний свіжим проти головного болю простудного походження або після запальних процесів у придаткових порожнинах носа (фронтитів і гайморитів).

Слід пам’ятати: цикламен — отруйна рослина, користуватися ним треба дуже обережно, обов’язково порадившись із лікарем.