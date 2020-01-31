Дехто вважає запори просто дискомфортом, а не ознакою серйозного захворювання. Насправді якщо калові маси затримуються понад дві доби, організм самоотруюється відходами своєї життєдіяльності, посилюються процеси гниття, розвивається дисбактеріоз.

При запорах допомагає такий засіб: 500 г гарбуза ріжуть на маленькі шматочки, додають 1,5 склянки води і злегка припускають на вершковому маслі (50 г), насипають 60 г манної крупи або пшона, попередньо розпареного в духовці, сіль за смаком. Якщо страву готувати 2—4 рази на тиждень протягом місяця, стан полегшиться.

Літнім людям корисно протягом кількох місяців на перший сніданок їсти такі продукти: 1—2 натертих яблука, 0,5 чайної ложки меду і пити третину склянки молока.

При хронічних запорах скористайтеся таким рецептом: столову ложку насіння льону залити склянкою окропу і закутати на 6—7 год. Настій випити ввечері разом із насінням.

Надія ТЕРНОВСЬКА, терапевт.