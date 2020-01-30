Гречана каша з тушкованою капустою — секрет особливого смаку в тому, що у процесі приготування і гречка, і капуста просочуються ароматами. А якщо крупу перед варінням обсмажити, каша вийде розсипчастою і з горіховим присмаком.

Для капусти:

половина середньої головки білоголової капусти

велика морквина

велика цибулина

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

олія

Для гречки:

200 г гречки

400 мл води

50 г вершкового масла

0,5 чайної ложки солі

Гречку промити, обсмажити на сухій сковороді на вогні вище середнього до появи горіхового аромату (приблизно 5–8 хв.). Воду закип’ятити, посолити, додати масло, викласти гречку. Щойно закипить, зменшити вогонь до мінімуму, залишити варитися під кришкою 17–20 хв. Капусту нашаткувати, трохи прим’яти руками. Морквину крупно натерти. Цибулину нарізати кубиками. У невеликій кількості розігрітої олії обсмажити до золотистого кольору цибулю, викласти в тарілку. На цій самій сковороді (за необхідності долити олію) обсмажити до м’якості моркву. Повернути у сковороду цибулю, покласти капусту, все перемішати. Накрити кришкою, тушкувати близько 15 хв. Готову капусту посолити, поперчити. З’єднати капусту і гречку, накрити кришкою, поставити на слабкий вогонь, щоб вони прогрілися, приблизно на 7–10 хв.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.