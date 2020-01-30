Дехто полюбляє вермішель швидкого приготування, бо вона «швидка і смачна». Причому дорослі щодня споживають на роботі суп із нею, а діти на перерві купують пакетик і гризуть сухою. Коштує вона ніби дешево, особливо на гуртовому ринку. А що тільки не готують зі «швидкої вермішелі» вправні господині!

Проте чи не шкідлива ця продукція для споживачів, і чи така вже дешева? Відповідає доктор медичних наук, завідуюча лабораторією гігієни харчування Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва АМН України Марія ГУЛІЧ.

— Продукція такого типу належить до харчових концентратів, призначена для тих, хто не має умов для приготування звичайної їжі. Тобто це один із компонентів сухого пайка для військовослужбовців, туристів, осіб, які перебувають у відрядженні. Їсти її щодня не рекомендую. Адже вона містить харчові добавки, як-от глютонат натрію, що поліпшує смакові якості й аромат.

Кожен споживач має розуміти: щойно приготовлена їжа значно корисніша, ніж концентрат. Бо концентрат піддається значній переробці. У ньому лишаються жири, білки та вуглеводи — але жодного вітаміну. Не скажу, що концентрати шкідливі, бо обов’язково проходять експертизу і відповідають усім медично-біологічним умовам та нормам. Тим паче, що концентровані продукти виготовляють згідно з технічними умовами, запровадженими Міністерством охорони здоров’я України. На кожен вид видають посвідчення, що концентрат не шкідливий.

Популярна нині вермішель швидкого приготування містить усі потрібні організму людини макроелементи, але бідна на мікроелементи (вітаміни, мінеральні солі тощо). Тим часом населення України потерпає через так званий «прихований голод» — дефіцит в організмі вітамінів та мікроелементів.

Ще раз наголошую: вермішель швидкого приготування споживайте у відповідних умовах, наприклад, у відрядженні чи в поході. А щодня краще їжте звичайну вермішель. Це стосується й інших харчових концентратів — бульйонних кубиків, сухих консервів, каш у брикетах, киселів, желе… Ці продукти теж нешкідливі, якщо, звичайно, готувати їх за інструкцією.

Як лікар раджу вести здоровий спосіб життя, а це передусім — свіжа їжа, більше фруктів і овочів, зелені. У буденному раціоні концентратам місця немає. Найкраще на ті гроші купити дитині яблучко, пиріжок або печиво. Нехай дорослі розповідають, особливо дівчаткам, які не хочуть набирати вагу, що це висококалорійний продукт (454 ккал на 100 г), але біологічно малоцінний. Юним красуням для підтримання життєвого тонусу потрібно на день 2000 ккал. З’ївши чверть норми з цим концентратом, додайте до нього ще картоплю та інші висококалорійні продукти, які споживає населення України, — і зрозумієте, чому діти непритомніють і водночас їхні матері «не влазять» у спідниці.