Лаванда має безліч корисних властивостей, однак передусім відома як ефективний заспокійливий засіб. Її застосовують при неврозах, неврастенії, невралгії, меланхолії, депресії, неспокої, перепадах настрою, безсонні, надмірній втомі. Допомагає зняти й напруження наприкінці робочого дня, підвищує розумову активність.

Препарати з неї помічні проти мігрені та головного болю. Відомий англійський лікар Джон Паркінсон вважав лаванду чудовим засобом від усіх хвороб голови і мозку.

Приготуйте настій: 2—3 чайні ложки сировини залийте 2 склянками окропу. За 15 хв. він буде готовий. Як заспокійливий і спазмолітичний засіб напій приймають по півсклянки 4 рази на добу. А можна після напруженого дня приготувати чай із лаванди: 0,5 чайної ложки сировини залити склянкою окропу, настояти 3—5 хв., додати за смаком цукор або мед.

Допоможе заспокоїтись і ванна з відваром лаванди чи кількома краплями лавандової ефірної олії.

Ще давні римляни ароматизували нею ванни. Розслабтесь — і незабаром у душі запанує спокій.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.