Котлетки — те, що треба: всередині розтоплене вершкове масло з сиром і зеленню, завдяки чому м’ясо виходить соковитим, і хрустка скоринка з потрійною паніровкою. Це просто смакота!

Фарш:

600 г курячого філе

невелике яйце

маленька цибулина

2 скибочки черствого батона (завтовшки 1 см)

зубчик часнику

неповна чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

олія

Начинка:

100 г твердого сиру (типу «Російського», «Буковинського»)

2 круто зварені яйця

50 г вершкового масла

зелень (петрушки або кропу)

сіль (за смаком)

Паніровка:

2 яйця

борошно

панірувальні сухарі

дрібка солі

Фарш перекрутити на м’ясорубці разом із замоченим у воді та віджатим батоном. Додати подрібнену цибулину, часник і яйця. Посолити, поперчити, перемішати. Для начинки сир і яйця середньо натерти. Додати подрібнену зелень і м’яке вершкове масло, яке зв’яже всі інгредієнти. Трохи посолити (орієнтуйтеся на свій смак, бо сир і так уже солоний). Начинку розділити на 10 частин, зліпити їх в овал. Поставити в морозилку на 10 хв., щоб масло трохи підмерзло, але не заморозилося. Це потрібно, щоб начинка не витікала під час смаження. Змочити руки у воді, відокремити трохи більше столової ложки фаршу, сплюснути у формі млинчика, у центр викласти начинку. Зліпити котлету так, щоб начинка була закрита фаршем. Обваляти в борошні, потім в яйцях, збитих з сіллю, далі в сухарях. Аналогічно зліпити інші котлети за кількістю начинки. Викласти на сковороду з розігрітою олією. Смажити з обох сторін на вогні вище середнього. Потім трохи зменшити вогонь. Щоб котлети добре просмажилися, кілька разів перевертайте їх. Але краще — зарум’янити на сковороді, потім перекласти у форму і довести до готовності у розігрітій до 200 градусів духовці 15–20 хв.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.