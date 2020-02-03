Біль часто іде пліч-о-пліч із безсонням, що вкрай знесилює людину. В такому разі лікарі найчастіше рекомендують препарати, завжди безпечні для здоров’я. А в арсеналі народних цілителів є хоч і примітивні, але дієві засоби. Ось лише деякі з них.
- Найкраще у лікуванні безсоння — дієта з овочів і фруктів.
- Напар меліси (столова ложка сировини на склянку окропу, настоювати 10 хв., процідити) випити за годину до сну.
- Приймати перед сном теплу сидячу ванну (3—5 хв.).
- Перед сном добре провітріть кімнату і покладіть у ліжко під ноги теплу грілку.
- На Кавказі знахарі радять випити перед сном 2 склянки свіжого козячого молока.
- Покласти під подушку марлевий мішечок із сухим хмелем (зберігати його у целофановому пакеті).
- Полоскотати подушечку великого пальця лівої ноги протягом 40—50 сек.
- Прикладати до литок гірчичники або натертий на тертушці хрін.
- Снодійний ефект має відвар кропу. Залити столову ложку свіжого або чайну ложку сухого кропу 2 склянками окропу. Настоювати 3—4 год. Пити по півсклянки 5—6 разів на день між уживанням їжі.
- Додати 20 крапель настоянки глоду у чверть склянки холодної кип’яченої води, випити після 20 год. Курс — 20—30 днів.
- Пити протягом місяця в другій половині дня перед уживанням їжі по 25 крапель настоянки собачої кропиви (аптечний препарат).
- Споживати гаряче молоко з медом. На дві третини склянки молока — чайна ложка меду, простежити, аби він повністю не розчинився. Від такого смачного лікування сон поліпшиться.
Марія ВОЛЬСЬКА, фітотерапевт.
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