Біль часто іде пліч-о-пліч із безсонням, що вкрай знесилює людину. В такому разі лікарі найчастіше рекомендують препарати, завжди безпечні для здоров’я. А в арсеналі народних цілителів є хоч і примітивні, але дієві засоби. Ось лише деякі з них.

Найкраще у лікуванні безсоння — дієта з овочів і фруктів. Напар меліси (столова ложка сировини на склянку окропу, настоювати 10 хв., процідити) випити за годину до сну. Приймати перед сном теплу сидячу ванну (3—5 хв.). Перед сном добре провітріть кімнату і покладіть у ліжко під ноги теплу грілку. На Кавказі знахарі радять випити перед сном 2 склянки свіжого козячого молока. Покласти під подушку марлевий мішечок із сухим хмелем (зберігати його у целофановому пакеті). Полоскотати подушечку великого пальця лівої ноги протягом 40—50 сек. Прикладати до литок гірчичники або натертий на тертушці хрін. Снодійний ефект має відвар кропу. Залити столову ложку свіжого або чайну ложку сухого кропу 2 склянками окропу. Настоювати 3—4 год. Пити по півсклянки 5—6 разів на день між уживанням їжі. Додати 20 крапель настоянки глоду у чверть склянки холодної кип’яченої води, випити після 20 год. Курс — 20—30 днів. Пити протягом місяця в другій половині дня перед уживанням їжі по 25 крапель настоянки собачої кропиви (аптечний препарат). Споживати гаряче молоко з медом. На дві третини склянки молока — чайна ложка меду, простежити, аби він повністю не розчинився. Від такого смачного лікування сон поліпшиться.

Марія ВОЛЬСЬКА, фітотерапевт.