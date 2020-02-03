Пальми розмножують переважно насінням. Воно має надто тверду оболонку, тому перед сівбою слід робити скарифікацію (механічне пошкодження).

Висівати краще в керамічні горщики або дерев’яні ящики. Ґрунтосуміш — дернова, листкова земля, пісок (1:1:1). За температури 20—25 градусів сходи з’являються через 2—6 місяців. Навесні рослинки пересаджують у трохи більший горщик. До 10-річного віку пересаджування роблять щороку, а далі — через 3—5 років, обережно, щоб не пошкодити довгих м’ясистих коренів. Горщик має бути високим. На дно кладуть 2 шари черепків і засипають річковим піском (1—3 см). Ґрунтосуміш готують із дернової землі, компосту, перегною, піску (1:1:1:1).

Більшість пальм світлолюбні, тому в приміщеннях їх необхідно ставити поблизу вікон або джерел штучного освітлення. Інакше рослини втрачають декоративність, а з часом можуть загинути. Влітку вазони слід виносити на відкрите повітря, захищаючи від сонячного проміння.

У приміщеннях для більшості пальм оптимальна температура — 16—20 градусів.

Рослини вимогливі до вологи, не витримують пересихання ґрунту, потребують систематичного поливу і періодичного зволоження листків. Вода має добре промочувати землю і просочуватись у піддон крізь дренажний отвір. Узимку норми поливів зменшують. Інколи верхівки листочків підсихають. Це свідчить про надмірну сухість повітря в кімнаті й нерегулярність поливів.

Підживлюють мінеральними та органічними добривами. Для розчинів беруть лише відстояну воду кімнатної температури. Періодичність навесні та влітку — 12—15 днів, взимку — не частіше, ніж раз на місяць.

Галина ЛЕБЕДА, молодший науковий співробітник Ботанічного саду ім. Фоміна.