Вони справді випаровуються миттєво. Можна зарадити їх швидкому таненню, дотримуючись у різних життєвих ситуаціях певних правил. Ось вони.

КУХНЯ. Коли у хаті обмаль грошей, не варто закуповувати різноманітні продукти. Кулінарних рецептів — безліч, і завжди знайдуться саме ті, для яких є все потрібне у вашому холодильнику. Розраховуйте на ту кількість, яка найнеобхідніша, і купуйте лише те, що закінчилося, — 1—2 види продуктів на день.

РЕЦЕПТ. Звичайно, закупівля продуктів — річ важлива, а ціни чималі. Однак чи ж використано всі наявні ресурси і чи всі покупки треба здійснювати водночас?

НЕСПОДІВАНІ ВІЗИТИ БЛИЗЬКИХ ТА ДАЛЕКИХ РОДИЧІВ, поява коханого чоловіка у компанії старих приятелів («Нам би щось перехопити»).

РЕЦЕПТ ДАТИ НЕПРОСТО, бо зажити слави негостинної скнари нікому не хочеться. Та не завадить тримати у пам’яті способи приготування недорогих, нескладних, а головне — смачних і поживних страв. («Яка я рада усіх вас бачити! А я саме збиралася приготувати дещо нове і, кажуть, смачненьке. Давайте скуштуємо разом!»).

ЗАКУПІВЛІ ПРО ЗАПАС. Завбачливість — риса непогана, та потреба здійснювати оптові закупівлі відійшла разом із часами дефіцитів і скаженої інфляції.

РЕЦЕПТ. Запасайтеся не більш як на 2 тижні.

КУРІННЯ. Звичайно, повчання набридли, проте… Бережіть гроші та здоров’я.

РЕЦЕПТ. І ще раз повторімо: бережіть гроші та здоров’я!

ПОХОДИ ДО КАФЕ З БІДНІШОЮ ЗА ВАС ПОДРУГОЮ.

РЕЦЕПТ. Благодійництво — діло святе, проте його слід розбавляти фразами типу: «Треба сісти на дієту, отож з’їмо по овочевому салатику!»

ПОХОДИ ДО МАГАЗИНІВ З ЗАМОЖНІШОЮ ПОДРУГОЮ. «Ти повинна це купити, тобі так личить! Це так зручно! Як можна обходитися без цього?» Наслідок — придбання абсолютно непотрібної косметички, шарфика, гаманця, біжутерії.

РЕЦЕПТ. Подрузі треба дати гідну відповідь: «Знаєш, мені здається, що ця штучка не у моєму стилі» або «Я точно знаю, що мій Петро збирався подарувати мені щось схоже на 8 Березня».

ЖЕРТВИ РЕКЛАМИ. Заклики реклами: «Долучайся!» тощо слід сприймати з певним скепсисом.

РЕЦЕПТ. Сказати собі твердо і рішуче: «Кінець-кінцем, я не піддослідна тварина — за свої ж кревні!»

ПОКУПКИ, ЗРОБЛЕНІ У ВСІЛЯКИХ ПОДОРОЖАХ І ВІДРЯДЖЕННЯХ («Як не купити такий гарненький сувенірчик! Така річ — і тільки за півціни; треба брати!»)

РЕЦЕПТ. Візьміть у дорогу цікаву книжку — і читайте не відриваючись.