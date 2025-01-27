На вигляд рута запашна, можливо, не надто показна, але має широкий спектр лікувальних властивостей і містить велику кількість ефірної олії. Це багаторічна трав’яниста рослина 20–60 см заввишки з численними гіллястими стеблами, сизуватими, розсіченими та пекучими на смак листочками й невеликими жовтими квітами. Цвіте в липні–серпні. Рослину нескладно виростити на власному дворищі. З лікувальною метою застосовують суху та свіжу сировину.

КОЛИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ

Використовують для тамування болю при спазмах шлунка та судомах, здутті живота; для збудження апетиту; як жовчо- та сечогінний засіб; для зміцнення судин і при варикозному розширенні вен; ревматизмі; рахіті; як протизапальне; при забиттях, ранах, укусах; при запамороченнях; атеросклерозі; алергії; глистах тощо. Важливо! Препарати рути категорично заборонено вживати вагітним жінкам, оскільки рослина підвищує тонус матки, натомість при менструальних болях вона допомагає знімати спазми. Не рекомендується вживати препарати рути дітям до 12 років та при деяких недугах. Тож, як і перед прийомом інших лікарських трав, спочатку слід порадитись з лікарем.

КОЛИ ЗБИРАЮТЬ

Листя рути збирають на початку цвітіння рослини в суху погоду. Пагони обережно зрізують ножицями. Важливо! Їдкий сік спричиняє утворення на шкірі пухирців, а в декого і набряків. Тож краще працювати в рукавичках. Траву висушують у добре провітрюваному місці. Можна зв’язати у жмутки та підвісити під навісом або на горищі. Висушену сировину зберігають до 1–2 років.

ЯК ВЖИВАЮТЬ

Чай. Чайна ложка листків рути на склянку окропу. Настояти 10 хв. та пити по склянці вранці та ввечері.

Відвар. Готують у такій же пропорції та відварюють 5 хв. на малому вогні. Настоюють 15 хв., фільтрують і п’ють.

Напар. Напаром із листків рути промивають очі при запаленні повік, коли вони гнояться. На ніч роблять компрес на хворі очі, а також при їх перенапруженні.

Настоянка. 25 г сухої трави на 250 мл горілки. Настояти 14 діб при кімнатній температурі. Проціджують і приймають тричі на день по 10 крапель, розбавивши у ст.л. води.

Цікаво! Руту вплітали до весільних вінків.

Важливо! У великих дозах рослина отруйна, тому треба ретельно дотримуватись рецептури приготування препаратів з неї. Як і будь-яку іншу лікарську рослину, вживають після консультації з лікарем.

ЯК ВИРОЩУЮТЬ

Насіння висівають одразу у відкритий ґрунт під зиму та навесні або пророщують через розсаду, яку висаджують на грядку наприкінці травня. Відстань між рядками 70 см, загортають насіння на 2 см. Перший час сіянці ростимуть повільно. Також рослину можна живцювати. У догляді рута невибаглива. Любить сонячні, захищені від холодних вітрів ділянки та родючі ґрунти, хоча й не особливо вибаглива до їх складу, посухо- та морозостійка. В природі рута часто зустрічається на бідних кам’янистих ділянках. Усе, що потрібно, — своєчасно видаляти бур’яни та розпушувати грядку. Поливають помірно. Збір зелені починають на другий рік. На одному місці рута росте до 7 років.

У КВІТНИКУ

Рута має чудовий вигляд в альпінаріях і кам’янистих садках. У садовому дизайні популярністю користується компактний сорт «Jackman’s blue» з листочками блакитного відтінку.

У КУЛІНАРІЇ

Специфічного гіркуватого смаку руті надає рутин (вітамін P). Його багато міститься, зокрема, в шкірочці зелених цитрусових, каперсах, шипшині та смородині. Руту часто використовують у середземноморській кухні, вона надає оригінального смаку стравам із риби, м’яса, сирам, салатам, деяким алкогольним напоям, маринадам, чудово доповнює смак інших пряних трав. Однак вживають руту в дуже малих кількостях.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.