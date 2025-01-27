Якщо після прогулянки в холодний вітряний день у вас на обличчі з’являється не просто рум’янець, а судинний «малюнок», який довго не зникає, не варто виключати купероз. «Порадниця» з’ясувала, чому виникає це захворювання та які фактори його провокують.

У ГРУПІ РИЗИКУ — ЛЮДИ З ЧУТЛИВОЮ ШКІРОЮ

— Купероз — це дерматологічна патологія, яка виникає через зниження еластичності, стоншення та підвищену ламкість підшкірних капілярів, що призводить до порушення мікроциркуляції крові, — пояснює лікар-дерматолог Микита АГАФОНОВ. — Основна ознака захворювання — поява на поверхні шкіри червоних судинних «зірочок» і «сіточок» (під тиском крові уражені капіляри розширюються й не здатні повернутися у вихідну форму). Найчастіше купероз виникає на обличчі: на лобі, щоках, крилах носа та підборідді. Проте судинні почервоніння можуть з’явитися й на шиї, в зоні декольте чи на ногах.

Якщо в людини спостерігається одиничне ураження капілярів — такий прояв куперозу вважають лише косметичним дефектом. Але коли патологія уражує судини, розташовані глибше, вона порушує нормальне кровопостачання, шкіра обличчя втрачає здоровий відтінок, з’являються масштабні почервоніння, зморшкуватість, в’ялість.

Захворювання здебільшого зустрічається у людей віком 40+ із тонкою, сухою або чутливою шкірою, схильною до пігментації. Жінки стикаються з куперозом частіше за чоловіків.

ПРИЧИНИ

За словами лікаря, послабленню судин та розвитку куперозу сприяє низка факторів:

генетична схильність: якщо в батьків була судинна патологія, то, ймовірніше, вона з’явиться й у дитини;

вікові зміни: до куперозу більше схильна зріла шкіра, оскільки з віком змінюється гормональний фон, внаслідок чого капіляри стають більш крихкими;

надмірна дія ультрафіолету: тривале перебування на сонці або регулярне відвідування солярію прискорює старіння шкіри та уражує стінки судин;

різкі температурні перепади: судини не люблять як сильну спеку (зокрема баню та сауну), так і вплив холоду. Постійні температурні коливання (наприклад, робота в гарячому цеху) здатні спричинити прояви куперозу навіть на грубій та жирній шкірі;

неправильне харчування: зловживання кавою, гострою, пряною та гарячою їжею, нестача в раціоні вітамінів А, С та К;

шкідливі звички: куріння та алкоголь (навіть у малих дозах) негативно впливають на кровоносну систему та провокують виникнення почервоніння;

хронічний стрес, неврози: стресові ситуації підвищують кров’яний тиск, через що відбувається збій у роботі судин і їхні стінки починають руйнуватися;

неправильний догляд за шкірою: судини та капіляри нерідко травмуються при проведенні агресивних косметичних процедур, які зневоднюють і стоншують шкіру обличчя;

побічна дія прийому деяких ліків.

Причиною розвитку куперозу також можуть стати такі захворювання, як варикоз, гепатит, цироз печінки, системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, патології серцево-судинної системи та травного тракту. Зрідка судинна сітка з’являється з вини кліща демодекс.

СИМПТОМИ

Прояви куперозу можуть відрізнятися залежно від його виду (точковий, лінійний або павукоподібний) та стадії (загалом їх виділяють чотири). Але до загальних симптомів належить наявність характерних судинних почервонінь на обличчі, що супроводжуються відчуттям жару, стягнутості та сухості шкіри. Спочатку ці «зірочки», «сіточки» та «павучки» поодинокі й виникають періодично, під впливом провокуючих факторів. Але на пізніх стадіях ділянки розширених капілярів розростаються й помітні на обличчі постійно. Людину також може турбувати поколювання, печіння та свербіж, іноді — лущення в ділянці запального процесу.

Якщо не вжити заходів, уражена куперозом шкіра через порушення кровообігу відчуває дефіцит кисню й необхідних поживних речовин, швидко втрачає пружність та еластичність, стає зневодненою і сірою, набуває нездорового вигляду.

ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА

— Щоб купероз не призвів до ускладнень і передчасного старіння шкіри, за перших тривожних симптомів бажано відразу звернутися за консультацією до фахівця — флеболога, дерматолога-косметолога чи судинного хірурга, — каже Микита Агафонов. — Аби лікування було ефективним, лікар має визначити причини розвитку патології. Для цього він, окрім огляду, докладно розпитує пацієнта про обставини виникнення куперозу, супутні симптоми та хронічні захворювання. Якщо поява судинних «зірочок» пов’язана з порушенням роботи внутрішніх органів, рекомендується насамперед лікувати основне захворювання, а не зовнішні прояви.

Крім того, пацієнтам із куперозом рекомендується:

максимально усунути можливі провокуючі фактори: дотримуватись дієти, відмовитися від шкідливих звичок тощо;

забезпечити правильний догляд за обличчям за допомогою косметичних засобів аптечних марок — практично кожна з них має серію для шкіри, схильної до почервоніння;

не вмиватися милом, надто гарячою чи холодною водою;

не використовувати абразивні скраби та пілінги;

виходячи на вулицю в сонячну погоду, наносити на обличчя сонцезахисний крем із високим ступенем захисту (SPF 30–50); влітку намагатися не перебувати на сонці в денні години (з 11:00 до 16:00) навіть у тіні;

якщо прояви куперозу сильно помітні й грамотний догляд не покращує стан шкіри, можна вдатися до лазеро- або фототерапії, озонотерапії, електро- чи радіохвильової коагуляції.

Ірина КАДЧЕНКО.