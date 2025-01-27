В Україні з’явилися нові військові облігації «Вугледар» і «Скадовськ», які можна купити через застосунок «Дія», інформує Урядовий портал.

Облігації «Вугледар» мають дохідність 15,3 відсотків річних, повернення коштів — 29 квітня 2026 року;

«Скадовськ» — 16,4 відсотків річних, повернення коштів — 7 квітня 2027 року.

Як їх купити:

у застосунку «Дія» знайдіть розділ «Військові облігації»;

оберіть облігацію «Вугледар» чи «Скадовськ»;

вкажіть їх кількість і оберіть партнера;

підпишіть угоду й оплатіть.

Упродовж 3-х робочих днів облігації будуть у вашому профілі.

Придбати державні облігації також можна через:

застосунки банків-первинних дилерів;

ліцензованих брокерів.

Довідково. Військові облігації — цінні папери, які держава випускає під час воєнного стану для підтримки економіки та армії. Кожна облігація допомагає забезпечити наших захисників зброєю, технікою та медикаментами.