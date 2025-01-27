В Україні з’явилися нові військові облігації «Вугледар» і «Скадовськ», які можна купити через застосунок «Дія», інформує Урядовий портал.
Облігації «Вугледар» мають дохідність 15,3 відсотків річних, повернення коштів — 29 квітня 2026 року;
«Скадовськ» — 16,4 відсотків річних, повернення коштів — 7 квітня 2027 року.
Як їх купити:
- у застосунку «Дія» знайдіть розділ «Військові облігації»;
- оберіть облігацію «Вугледар» чи «Скадовськ»;
- вкажіть їх кількість і оберіть партнера;
- підпишіть угоду й оплатіть.
Упродовж 3-х робочих днів облігації будуть у вашому профілі.
Придбати державні облігації також можна через:
- застосунки банків-первинних дилерів;
- ліцензованих брокерів.
Довідково. Військові облігації — цінні папери, які держава випускає під час воєнного стану для підтримки економіки та армії. Кожна облігація допомагає забезпечити наших захисників зброєю, технікою та медикаментами.
Залишити відповідь