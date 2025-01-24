Наваристий і густий капусняк з кислинкою від квашеної капусти — те, що треба, аби добре зігрітися, насититися та отримати справжнє задоволення. Зазвичай у нього додають пшоно, гречку чи перловку, а кулінар Євген КЛОПОТЕНКО пропонує приготувати із пшеницею.
- 300 г свинини (лопатка чи задня частина)
- 500 г квашеної капусти
- 3–4 середні картоплини
- 1 середня морквина
- 1 середня цибулина
- 100 г пшениці
- 2 столові ложки олії
- 2 лаврові листки
- 2–3 горошини духмяного перцю
- 3–3,5 л води
- сіль
- чорний мелений перець
Свинину поріжте на шматочки, перекладіть у каструлю, залийте водою та варіть 20–30 хв. після закипання. Промийте до чистої води пшеницю та додайте до м’яса.
Поріжте середнім кубиком цибулю та натріть крупно моркву. Розігрійте пательню з олією та обсмажте овочі до м’якості цибулі. Після додайте капусту та тушкуйте все 10 хв.
Картоплю наріжте середніми кубиками. Перекладіть її до м’яса та варіть 15 хв. А потім — засмажку, лаврові листки, духмяний перець, посоліть і поперчіть за смаком і варіть ще 5–10 хв. Якщо любите більш рідку першу страву, влийте ще води.
Зніміть капусняк з вогню, накрийте кришкою та дайте настоятися 10–15 хв., щоб усі смаки розійшлися. Подавайте гарячим і за бажанням посипте зеленню.
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