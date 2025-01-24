Наваристий і густий капусняк з кислинкою від квашеної капусти — те, що треба, аби добре зігрітися, насититися та отримати справжнє задоволення. Зазвичай у нього додають пшоно, гречку чи перловку, а кулінар Євген КЛОПОТЕНКО пропонує приготувати із пшеницею.

300 г свинини (лопатка чи задня частина)

500 г квашеної капусти

3–4 середні картоплини

1 середня морквина

1 середня цибулина

100 г пшениці

2 столові ложки олії

2 лаврові листки

2–3 горошини духмяного перцю

3–3,5 л води

сіль

чорний мелений перець

Свинину поріжте на шматочки, перекладіть у каструлю, залийте водою та варіть 20–30 хв. після закипання. Промийте до чистої води пшеницю та додайте до м’яса.

Поріжте середнім кубиком цибулю та натріть крупно моркву. Розігрійте пательню з олією та обсмажте овочі до м’якості цибулі. Після додайте капусту та тушкуйте все 10 хв.

Картоплю наріжте середніми кубиками. Перекладіть її до м’яса та варіть 15 хв. А потім — засмажку, лаврові листки, духмяний перець, посоліть і поперчіть за смаком і варіть ще 5–10 хв. Якщо любите більш рідку першу страву, влийте ще води.

Зніміть капусняк з вогню, накрийте кришкою та дайте настоятися 10–15 хв., щоб усі смаки розійшлися. Подавайте гарячим і за бажанням посипте зеленню.