Салат із гарбузом, яйцями та часником — гарбуз використовуємо сирий, яйця — варені, а для заправки візьмемо сметану та часник.
- 300 г м’якоті гарбуза (мускатних сортів)
- 3 варені яйця
- 2–3 зубчики часнику
- 60 г густої сметани
- 50 г волоських горіхів
- сіль
- чорний мелений перець
Гарбуз середньо натерти. Яйця натерти на крупній тертушці. Горішки підсушити на сухій сковороді, подрібнити на шматочки.
У сметану вичавити часник, посолити, поперчити, розтерти. До речі, із заправкою можна поекспериментувати, додавши за смаком інші спеції.
Викласти в салатник гарбуз, яйця і горішки. Засмачити сметанно-часниковою заправкою, перемішати. Притрусити салат горішками.
Дуже смачний, свіжий і красивий — такий салат чудово урізноманітнить зимове меню.
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