Салат із гарбузом, яйцями та часником — гарбуз використовуємо сирий, яйця — варені, а для заправки візьмемо сметану та часник.

300 г м’якоті гарбуза (мускатних сортів)

3 варені яйця

2–3 зубчики часнику

60 г густої сметани

50 г волоських горіхів

сіль

чорний мелений перець

Гарбуз середньо натерти. Яйця натерти на крупній тертушці. Горішки підсушити на сухій сковороді, подрібнити на шматочки.

У сметану вичавити часник, посолити, поперчити, розтерти. До речі, із заправкою можна поекспериментувати, додавши за смаком інші спеції.

Викласти в салатник гарбуз, яйця і горішки. Засмачити сметанно-часниковою заправкою, перемішати. Притрусити салат горішками.

Дуже смачний, свіжий і красивий — такий салат чудово урізноманітнить зимове меню.