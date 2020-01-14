ТІСТО:
- 120 мл води
- 120 мл олії
- 300–350 г борошна
- 0,5 чайної ложки солі
НАЧИНКА:
- 0,5 кг капусти (порівну свіжої та квашеної)
- середня морквина
- середня цибулина
- олія
- сіль
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
Воду й олію (без запаху) налити в ємкість, додати сіль. Всипати поступово борошно — має вийти не липке м’яке тісто, трохи жирне. Для начинки на олії окремо обсмажити подрібнену цибулю до золотистого кольору і середньо натерту моркву. З’єднати, додати квашену капусту (за необхідності нарізати дрібніше) і нашатковану свіжу капусту. Тушкувати до м’якості. Посолити, поперчити.
Начинку повністю остудити. Тісто розділити на 14 кульок. Кожну тонко розкачати. Загорнути в рулетики, підгорнувши низ і боки. Покласти заготовки швом вниз на змащене олією деко. Чайну ложку (без гірки) цукру розвести в 2 чайних ложках гарячої води, змастити випічку (для рум’яності). Поставити у розігріту до 200 градусів духовку, випікати 25–30 хв.
Діана ШЕПЕЛЬ.
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