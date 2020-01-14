ТІСТО:

120 мл води

120 мл олії

300–350 г борошна

0,5 чайної ложки солі

НАЧИНКА:

0,5 кг капусти (порівну свіжої та квашеної)

середня морквина

середня цибулина

олія

сіль

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

Воду й олію (без запаху) налити в ємкість, додати сіль. Всипати поступово борошно — має вийти не липке м’яке тісто, трохи жирне. Для начинки на олії окремо обсмажити подрібнену цибулю до золотистого кольору і середньо натерту моркву. З’єднати, додати квашену капусту (за необхідності нарізати дрібніше) і нашатковану свіжу капусту. Тушкувати до м’якості. Посолити, поперчити.

Начинку повністю остудити. Тісто розділити на 14 кульок. Кожну тонко розкачати. Загорнути в рулетики, підгорнувши низ і боки. Покласти заготовки швом вниз на змащене олією деко. Чайну ложку (без гірки) цукру розвести в 2 чайних ложках гарячої води, змастити випічку (для рум’яності). Поставити у розігріту до 200 градусів духовку, випікати 25–30 хв.

Діана ШЕПЕЛЬ.