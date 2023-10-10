Через вимушену зміну місця проживання багато українців втратили роботу й не можуть працевлаштуватися, адаптуватися до умов регіону свого нинішнього перебування. Проєкт «Професійна орієнтація. Кар’єра. Підприємництво», що реалізує компанія Booster Development за сприяння Програми USAID «Економічна підтримка України», зможе їм у цьому допомогти, надавши комплексну підтримку, запевняють у Мінреінтеграції.

Проєкт складається з таких етапів.

Індивідуальне консультування щодо професійного визначення. Тренінги та менторська підтримка. Для всіх учасників:

можливість скористатися послугами фахівців — щоденно працюватиме лінія психологічної підтримки;

можливість брати участь у відкритих заходах із ознайомлення з новими професіями.

Участь у проєкті безкоштовна.

Стати його учасниками можуть:

повнолітні внутрішньо переміщені особи;

ветерани та члени їхніх родин;

люди з інвалідністю;

особи, які через війну були вимушені покинути рідний регіон, але наразі повернулися (не є ВПО);

мешканці деокупованих територій;

інші категорії населення, які постійно проживають на територіях, підконтрольних Україні, але внаслідок війни втратили роботу та/або джерела доходу і шукають нові можливості для працевлаштування, започаткування або відновлення власної справи.

Команда фахівців допоможе з пошуком роботи, перепрофілюванням, працевлаштуванням, відновленням підприємницької діяльності.

Із розкладом занять і докладною інформацією щодо проєкту можна ознайомитись на сайті організаторів (https://prof-guide.org.ua/).