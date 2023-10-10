Через вимушену зміну місця проживання багато українців втратили роботу й не можуть працевлаштуватися, адаптуватися до умов регіону свого нинішнього перебування. Проєкт «Професійна орієнтація. Кар’єра. Підприємництво», що реалізує компанія Booster Development за сприяння Програми USAID «Економічна підтримка України», зможе їм у цьому допомогти, надавши комплексну підтримку, запевняють у Мінреінтеграції.
Проєкт складається з таких етапів.
- Індивідуальне консультування щодо професійного визначення.
- Тренінги та менторська підтримка.
- Для всіх учасників:
можливість скористатися послугами фахівців — щоденно працюватиме лінія психологічної підтримки;
можливість брати участь у відкритих заходах із ознайомлення з новими професіями.
Участь у проєкті безкоштовна.
Стати його учасниками можуть:
- повнолітні внутрішньо переміщені особи;
- ветерани та члени їхніх родин;
- люди з інвалідністю;
- особи, які через війну були вимушені покинути рідний регіон, але наразі повернулися (не є ВПО);
- мешканці деокупованих територій;
- інші категорії населення, які постійно проживають на територіях, підконтрольних Україні, але внаслідок війни втратили роботу та/або джерела доходу і шукають нові можливості для працевлаштування, започаткування або відновлення власної справи.
Команда фахівців допоможе з пошуком роботи, перепрофілюванням, працевлаштуванням, відновленням підприємницької діяльності.
Із розкладом занять і докладною інформацією щодо проєкту можна ознайомитись на сайті організаторів (https://prof-guide.org.ua/).
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