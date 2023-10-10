Із похолоданням не зайве вкотре пригадати прості бюджетні правила, які допоможуть зберегти тепло в оселях.

Вікна. Важливо зашпарувати всі щілини. На рами можна наклеїти самоклейкий поролон у стрічках або широку ізоляційну стрічку. У продажу є також теплозберігаюча плівка для вікон. Металопластикові вікна мають бути щонайменше двокамерні. Однокамерні годяться лише для балконів, веранд, нежитлових приміщень.

Підвіконня. Чим вони ширші, тим менше тепла виходить назовні крізь вікна.

Штори. Важливо тримати їх відкритими в сонячні години й закривати з настанням сутінків. Цупкі портьєри краще тримають тепло, а темні ще й добре притягуватимуть сонячні промені. При цьому важливо, щоб довжина штор була такою, аби не закривали батареї.

Двері також можуть випускати тепло, особливо знизу. Якщо немає можливості встановити якісні утеплені двері, зробіть двоє звичайних дверей. Повітряний прошарок між ними затримуватиме холодне повітря. Щілини по периметру дверей усувають за допомогою ущільнювача. Якщо живете в багатоквартирному будинку, обов’язково зачиняйте двері в під’їзді.

Килими. Застеліть підлогу килимами. На стінах у кімнатах вони також не завадять, особливо якщо стіни — зовнішні. Чим довший ворс, тим краще килим захищає від холоду.

Правильно розставлені меблі. Важливо не заставляти меблями джерела опалення. А ось ліжка, дивани та столи бажано розмістити поближче до них.

Радіатори опалення. Тримайте їх чистими. Чим більше на них шарів пороху та фарби — тим гірше віддають тепло. «Порадниця» вже писала, що ефективніше гріють радіатори, пофарбовані в темні кольори. Між батареями та стіною встановіть фольгований екран. Фольга відбиває тепло і спрямовує його у приміщення.

Теплий одяг. Вдягайтесь тепло, краще в кілька шарів одягу. Середня температура в домівках узимку, приміром, у Великобританії — 16—18 градусів. Там дивуються, навіщо витрачати гроші на опалення, якщо можна просто тепло вдягнутись. Подбайте також про теплі пледи. Хороша річ — електропростирадла. Важливо лише купувати їх у перевірених продавців.

Піч-буржуйка. Це простий і швидкий спосіб обігріти кімнати у приватній садибі, та ще й за потреби можна їжу приготувати. Потрібно лише дотримуватись техніки безпеки.

І ще дещо. Готуєте в духовій шафі? Не поспішайте її потім закривати. Перевірте вентиляційні отвори — чи не виходить тепло крізь них.