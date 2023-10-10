Готуючи теплицю до зими, передусім слід очистити її від рослинних залишків, бур’янів і сміття. На них можуть зимувати збудники інфекцій. Величезна кількість шкідливих мікроорганізмів до осені накопичується й у самій тепличній землі. Наступного сезону вони можуть завдати врожаю суттєвої шкоди. Тож їх необхідно позбутись.

Землю перекопують на штик лопати, після чого дезінфікують. Чудово знезаражує хлорне вапно (готують за інструкцією). Працюють у індивідуальних засобах захисту, адже препарати токсичні. Зарадить і мідний купорос (1-відсотковий розчин), він ще й збагатить землю міддю. Для лікування від грибкових хвороб готують міцніший розчин. Після цього бажано полити поверхню розчином біопрепаратів. Мідний купорос можна замінити бордоською рідиною.

Один раз на 2—3 роки верхній шар ґрунту замінюють свіжим (20—30 см). Якщо земля з теплиці здорова, її рівномірно розсипають на городі чи в саду. Якщо ж заражена хворобами або шкідниками, то шарами укладають у штабель, пересипаючи хлорним вапном. На кв.м штабеля завтовшки 20 см знадобиться 250 г вапна. Влітку перелопачують. Повторно використовувати в теплиці цей ґрунт можна лише наступного року.

Оздоровити землю, поліпшити її структуру та збагатити корисними речовинами допоможуть сидерати. Це може бути гірчиця, бобові, олійна редька тощо. До весни вони перепріють.

Також восени вносять добрива, адже ґрунт мало знезаразити — він має бути родючий. Зокрема, на кожний кв.м вносять 5 кг компосту чи 2—3 кг перегною. Підійде й деревний попіл — 200—300 г на кв.м залежно від складу ґрунту. А також пташиний послід — 500—600 г на кв.м. Із мінеральних добрив універсальною є нітрофоска — 20—30 г на 10 л води або 50—60 г сухих гранул на кв.м.

Якщо є можливість, раз на кілька років теплицю переносять на інше місце.