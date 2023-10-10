Гострих закусок у моїй коморі завжди багато. Серед фаворитів — аджика із зелених помідорів. Рекомендую і вам приготувати таку, скориставшись цим простим рецептом.

Виходить 3,5—3,7 л; вказано вагу очищених овочів.

2 кг зелених помідорів

800 г зелених кислих яблук

800 г солодкого перцю

1 гостра перчина

800 г моркви

200 г часнику

150 мл олії

150 г цукру

50—60 г солі

40 мл оцту (9%); або 60 мл яблучного оцту (6%)

Завдяки додаванню яблук, що містять пектин, у холодному вигляді приправа стає густішою і більше схожа на овочеву ікру, яку можна викласти на шматочок хліба та з апетитом з’їсти.

Усі овочі подрібнити будь-яким зручним способом — я пропускаю крізь м’ясорубку. Спочатку подрібнюємо часник і відкладаємо, він знадобиться наприкінці варки. Гостроту приправи регулюйте кількістю гострого перцю — я беру один доволі великий перець напівгострих сортів. Овочі, окрім часнику, викладаю в товстостінну каструлю, ставлю на вогонь.

Вливаю олію, всипаю сіль і цукор. Усе перемішую, доводжу до кипіння, тушкую під кришкою 1 год. на повільному вогні. Додаю часник і вливаю оцет. Усе змішую та кип’ячу на середньому вогні ще 20 хв. Не вимикаючи нагрів, розливаю гарячу аджику в стерилізовані банки, герметично закриваю кришками, перевертаю й укутую ковдрою. Зберігаю в темному прохолодному місці.

Євгенія ЖУРАВЕЛЬ.

м. Ковель.