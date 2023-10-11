За призначенням житлової субсидії з членів домогосподарства можуть звернутися:

одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, а в разі, коли розділені особові рахунки, то кожен, на кого відкрито рахунок;

людина, яка не зареєстрована в житловому приміщенні/будинку, але фактично проживає в ньому на підставі договору оренди житла (або за рішенням суду);

індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію, у разі, коли йому нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована в житловому приміщенні, але фактично проживає в ньому без укладеного договору оренди житла (підтверджується довідкою ВПО).

У ПФУ також нагадують, що перелік осіб, які можуть звернутися за призначенням субсидії, визначено Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабміну від 21.10.95 №848.