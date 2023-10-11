Якщо зв’язок із військовим перервався без попередження та відсутній довше, ніж зазвичай, ось що мають зробити його рідні.

Немає зв’язку понад 3 дні — звернутися до його безпосереднього командира.

Відсутній зв’язок із безпосереднім командиром — звернутися до командира частини чи його заступника з морально-психологічного забезпечення.

Утрачено контакт із військовослужбовцем більш ніж 10 днів, а зв’язку з командиром немає — звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем призову захисника.

Щоб зменшити ризик втрати контакту, в Міноборони України радять військовим та їхнім родинам попередньо домовитися щодо правил зв’язку, зокрема:

визначити періодичність, з якою відбуватиметься контакт;

домовитись, хто телефонує першим і в який час;

обговорити, за яких обставин рідним захисника слід звертатися до його командирів чи бойових побратимів.

Важливо! У разі виникнення додаткових питань рідні можуть звернутися на гарячу лінію Міноборони за номером: 0 800 500 442.