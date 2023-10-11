Зарікалась, що більше нічого не висаджуватиму! Бо місця вже катма, та й 40-кілограмовий собака не добирає, де йому бігати по двору. Але цього разу знову не втрималась і купила величезний жмут садової суниці. Бабуня-продавчиня, дай їй Боже здоров’я, порадила обов’язково при посадці підрізати корінці. Так рослини краще приживуться. А я цього й не знала.

Отже, корені кущиків треба затиснути в кулаці, а кінчики, що визиратимуть, обрізати гострим секатором. Також перед посадкою кущики бажано години на півтори замочити у воді. Можна додати ще й трохи меду — ч.л. на 1 л води. У кожну ямку продавчиня порадила всипати жменьку попелу.

Корінь важливо розміщувати так, щоб не загинався, бо кущ погано приживатиметься і буде мало ягід. Відстань між кущиками залишаємо не менше 25 см, між рядами — 40 см. Ну, і головне правило — розетка (сердечко) кущика має бути на рівні поверхні землі. Тепер насипаємо товстий шар мульчі (в мене тирса) — і грядка-лялечка!

Ярина КЛЕЧКОВСЬКА.

Рівненська обл.