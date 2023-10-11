Їх можна їсти як самостійний десерт, використовувати як начинку для тортів, тістечок. А також подавати до морозива, млинців, сирників.

4 банани

160 г цукру

80 мл вершків або молока

80 г вершкового масла

Банани мають бути не перезрілими, щоб не перетворилися на кашу. Нарізати їх шматочками 1 см завтовшки. У сковорідку з товстим дном всипати цукор, поставити на середній вогонь. Дати повністю розплавитися цукру, помішуючи, щоб набув карамельного кольору. Дуже повільно та обережно (щоб не обпекти руки) влити гарячі вершки чи молоко, постійно помішуючи.

Щойно маса стане однорідною, додати масло. Як масло розтане, викласти всі банани. Обережно перемішати. Тримати банани в карамелі не більше 1 хв. Одразу зняти з вогню. Як охолонуть, карамель стане густішою. Можна поставити в холодильник, щоб ще більше застигла й стала тягучою.