Міноборони своїм наказом №566 «Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам» збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Серед іншого збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам і курсантам.

Найближчим часом додаткова винагорода (нараховується з 29 вересня) надійде на рахунки таких категорій військовослужбовців:

100 тис. грн — військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тис.);

— військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тис.); 100 тис. грн — військовослужбовці, які здійснюють розмінування в районах ведення бойових дій (раніше отримували 30 тис.);

— військовослужбовці, які здійснюють розмінування в районах ведення бойових дій (раніше отримували 30 тис.); 50 тис. грн — військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше отримували 30 тис.);

— військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше отримували 30 тис.); 30 тис. грн — військовослужбовцям за виконання бойових завдань із розмінування поза районами ведення бойових дій.

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20100 грн (нараховується з 1 червня).

Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 до 30 тис. грн (з 1 червня).

Строковики — 6 тис. грн (з 1 червня).

Курсанти — 2350 грн (з 1 червня).

Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почали отримувати з 29 вересня. Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні — 100 тис. грн. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених і зниклих безвісти.