Тільки вдумайтесь: вітамінів у цих ягодах в 6 разів більше, ніж у смородині, і в 15 — ніж в апельсинах! Вітамін С в обліписі набагато стійкіший, ніж в інших плодах і ягодах. Він не руйнується при термічній обробці. Завдяки високому вмісту вітаміну Р обліпиха зміцнює стінки кровоносних судин і капілярів. А ще містить до 9 відсотків олії (в гібридних сортах навіть більше).

Також ягоди містять близько 15 мінералів і безліч біологічно активних речовин. Вони зміцнюють імунітет, позбавляють від кашлю, виводять токсини, стабілізують роботу серця, допомагають при стресах, сприяють відновленню зору, зміцненню волосся та нігтів.

ЇЇ ОЛІЯ — ЦІННИЙ ПРОДУКТ

Обліпихова олія — чудовий бактерицидний, ранозагоювальний, болетамуючий засіб. Нею лікують сильні опіки, лишаї, пролежні, хвороби вуха, горла та носа, виразку шлунка, гастрити, атеросклероз. Для виготовлення олії ягоди перебирають, миють і вичавлюють із них сік. Його використовують окремо як вітамінний продукт. А от вичавки висушують на повітрі, а потім упродовж кількох годин — у духовці чи сушарці.

Далі розминають і заливають соняшниковою олією. На 1 кг вичавок знадобиться 1—1,5 л олії. Настоюють протягом 2—3 тижнів у темному місці, періодично струшуючи. Готову рідину проціджують і зливають в окремий посуд.

Але найцінніша олія — з насіння обліпихи. Його висушують, розмелюють і заливають соняшниковою олією в рівних пропорціях. Настоюють 2—3 тижні в темному місці.

І СУШАТЬ, І МОРОЗЯТЬ

Для заморожування плоди миють, підсушують, заморожують на рівній поверхні, а потім закладають у пакети — і знову в морозильник! Для висушування перебрані, помиті ягоди кладуть на рушник для стікання зайвої вологи, а потім висушують у електросушарці або духовій шафі при температурі 50 градусів. Дверцята шафи мають бути прочинені. При цьому важливо не пересушити плоди, бо від цього погіршуються їхні смакові якості. Зберігають висушену обліпиху в сухому темному місці до 12 місяців.

З ЦУКРОМ

Цей спосіб заготування дозволяє максимально зберегти вітаміни та корисні речовини. Обліпиху подрібнюють у блендері чи м’ясорубці. Пюре проціджують від вичавок. Змішують його з цукром у рівних пропорціях, розкладають по банках і зберігають у холодильнику.

А щоб приготувати обліпиху у власному соку, 1 кг підготовлених ягід викладають у широку каструлю та засипають 1 кг цукру. Залишають на ніч — вони пустять сік. Ставлять каструлю на вогонь і доводять до кипіння. Кип’ятять протягом 5 хв. і розкладають по стерилізованих банках. Охолоджують і зберігають у холодильнику.

А можна просто перекрутити плоди на шнековій соковижималці, змішати сік у однаковій пропорції з цукром, довести до кипіння та розлити по стерилізованих банках. Буквально чайна ложка такого сиропу на склянку води — і куди тому магазинному напою.

Катерина ОКУНЬ.