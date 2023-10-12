Перед встановленням укриття:

вносимо фосфорно-калійне добриво, щоб зміцнити кореневу систему;

припиняємо рясний полив і розпушування ґрунту;

проводимо санітарне обрізування кущів;

видаляємо все листя з кущів (до листопада);

обробляємо кущі 3-відсотковим розчином залізного купоросу або готовими фунгіцидами для профілактики грибка;

підгортаємо місце щеплення, якщо воно оголене.

Вкривати троянди потрібно не раніше листопада, коли встановиться стабільна температура повітря близько 0 градусів. Головне встигнути до випадання великої кількості снігу.

Після всіх попередніх процедур встановлюємо каркас. Краще використовувати великі дуги, щоб трояндам було вільно в укритті.

При температурі від мінус 4 градусів надягаємо покривний матеріал на каркас. Робимо два шари: перший — лутрасил (спанбонд), другий — щільна плівка.

Плівкою накриваємо троянди лише тоді, коли почнуться стійкі морози, перед появою снігу.