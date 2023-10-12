Лише кілька секретів — і печінка вийде неймовірно смачною.

500—600 г яловичої печінки

4 столові ложки жирної сметани

3 середні цибулини

3 середні зубчики часнику

1,5 чайної ложки готової гірчиці

0,5 чайної ложки солі

дрібка чорного меленого перцю

олія (3—4 столові ложки)

вершкове масло (1 столова ложка)

Печінку нарізати середніми шматочками. Залити окропом на 2—3 хв., щоб усунути гіркоту. Воду злити, печінку відкинути на друшляк. Цибулю нарізати чвертькільцями. Часник посікти. На сковороді розігріти вершкове масло та олію. Викласти цибулю, обсмажити до золотавості. Додати часник, прогріти разом пів хвилини. Викласти печінку, перемішати, накрити кришкою, тушкувати на повільному вогні 5—6 хв. Додати гірчицю — вона пом’якшує печінку, й та стає ще ніжнішою. Викласти сметану, сіль, перець, перемішати. Накрити кришкою, тушкувати на маленькому вогні 10—15 хв.

Печінка готова. Подаємо з картопляним пюре та обов’язково із маринованими огірками — вони доповнюють смак страви.