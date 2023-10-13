Якщо маєте необхідність проконсультуватися з питань, що стосуються призначення та виплати пенсій, житлових субсидій та пільг чи страхових коштів, і бажання відвідати орган Пенсійного фонду України, можете скористатися сервісом попереднього онлайн-запису на прийом, інформують у ПФУ.

Така можливість реалізована на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

1. Для онлайн-запису на прийом увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі Фонду (https://portal.pfu.gov.ua), авторизувавшись будь-яким зручним способом (КЕП, «Дія.Підпис» чи ID.GOV.UA).

2. У розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Запис на прийом».

3. У новому вікні натисніть кнопку «Записатися на прийом».

4. У формі, що відкриється, оберіть орган Фонду, сервісний центр, до якого плануєте візит, тему (питання), рік і місяць прийому. Натисніть кнопку «Завантажити розклад».

Важливо! Запис на прийом без визначення сервісного центру призначено для страхувальників, а також для запису на прийом до керівництва ПФУ.

5. У списку, що з’явиться на екрані, оберіть бажану дату та годину прийому (вільні години прийому позначено зеленим кольором).

6. Оберіть клітинку з бажаним часом. У вікні, що відкриється, натисніть на кнопку «Записатися на прийом».

7. Після цього, натиснувши на відповідну кнопку, можна роздрукувати талон. У разі зміни обставин є можливість скасувати запис.

Важливо! Відсутність роздрукованого талона не є підставою для відмови в прийомі у визначений відвідувачем час.

8. Перевірити свої дані про попередній запис на прийом можна, знову зайшовши в розділ «Запис на прийом», де відображається поле «Мої записи на прийом».