Хрусткі курячі нагетси. Апетитна хрумка скоринка зверху та ніжне, соковите м’ясо всередині, до того ж без зайвого жиру.

1 куряча грудка

2—3 столові ложки олії

1 чайна ложка паприки

чверть чайної ложки солі

дрібка чорного меленого перцю

Для паніровки:

половина черствого батона

50—70 г вершкового масла

0,5 чайної ложки куркуми

2 курячі яйця

2 чайні ложки молока

2—3 столові ложки борошна

дрібка солі

перець

Грудку нарізати шматочками приблизно 2 см завтовшки. Бажано, щоб шматочки були майже однаковими, так вони одночасно приготуються. Щоб курка вийшла ароматною, необхідно її замаринувати. Викласти м’ясо в глибоку миску, влити олію, посолити, всипати спеції. Усе ретельно розмішати, втерши спеції в м’ясо. Поставити в холодильник на 3—4 год.

Батон натерти на крихту. Щоб паніровка вийшла хрусткою, влити до хлібної крихти розтоплене й охолоджене масло, розмішати. Для кольору додати до крихти куркуму. Яйця збити в мисочці з сіллю та молоком. В окрему миску насипати борошно, трохи посолити. Паніруємо нагетси у три стадії: спочатку обкачуємо в борошні, потім занурюємо в яйце, паніруємо в сухарях.

Запаніровані шматочки викласти на застелене пергаментом деко. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Готувати 10 хв. Деко дістати, шматочки перевернути, готувати ще 10 хв. Вони мають зарум’янитися. Подавайте нагетси з кетчупом.