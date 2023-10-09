Аґрус можна садити навесні та восени, але краще — до середини жовтня.

Посаджені в цей час рослини встигають прижитися й утворити нові молоді корінці (мочки), які навесні повною мірою можуть використовувати ґрунтовий запас вологи, забезпечуючи до осені хороші прирости через дуже ранню вегетацію.

При весняній посадці приживання та зростання пагонів зазвичай гірше. У сухе літо приросту взагалі може не бути, і частина рослин, не встигаючи прижитися, гине.

Перед посадкою коріння саджанців підрізають і для кращого приживання вмочують у бовтанку з глини. Якщо вони підсушені, за 1—2 дні до посадки поміщають у воду. При посадці слід звернути увагу на те, щоб коріння було розправлене й земля добре до нього прилягала, чому сприяє утоптування та полив (навіть у дощову погоду). Після поливу застосовують мульчування гноєм, перегноєм або торфом, що розклався, шаром 3—5 см. Це сприяє збереженню вологи в ґрунті та діяльності корисних мікроорганізмів, підтримує його в пухкому стані, поліпшує водно-повітряний і тепловий режим, слугує також поверхневим добривом і не дає можливості розвиватися бур’янам.

Кущі аґрусу садять трохи похило, на 5—7 см глибше, ніж вони росли раніше. Похила посадка особливо важлива для сортів із слабкою пагоноутворювальною здатністю. За такої посадки створюються найкращі умови для утворення пагонів відновлення з підземних бруньок.

Руслан ВЛАСЕНКО.