Якщо у вас біля великого пальця стопи намітилася негарна, а іноді ще й болюча «шишка», варто вжити заходів щодо її усунення якомога раніше, щоб уникнути операції. «Порадниця» з’ясувала, з яких причин виникає ця деформація та як із нею боротися.

ЖІНКИ ХВОРІЮТЬ ЧАСТІШЕ

— Поширене захворювання, при якому великий палець починає відхилятися до зовнішнього краю стопи, в бік мізинця, називається вальгусною деформацією стопи (hallux valgus), — розповідає лікар-хірург Володимир ЦИПКО. — У результаті деформується плюсне-фаланговий суглоб першого пальця, починає випирати плюснева кістка (утворюється так звана «кісточка» або «шишка»), інші пальці стопи можуть набувати зігнутого положення.

При цьому патологія схильна досить швидко прогресувати та нерідко супроводжується ускладненнями у вигляді запалення в ділянці деформованого суглоба (бурсит, синовіт), міжпальцевого кератозу (надмірне зроговіння шкіри) та виразок. «Кісточка» на стопі завдає відчутного дискомфорту й болю під час ходьби та носіння взуття. Через неправильне положення суглоба в пацієнта часто утворюються натоптні та мозолі.

Треба зазначити, що жінки страждають від деформації стопи частіше за чоловіків.

ВИННІ ПЛОСКОСТОПІСТЬ І НЕЗРУЧНЕ ВЗУТТЯ

За словами фахівця, до основних причин розвитку hallux valgus відносять плоскостопість, вроджену слабкість сполучної тканини, генетичну схильність, носіння незручного або тісного взуття (високі підбори, звужений носок), гормональні порушення в організмі, наслідки травм стопи. Спричинити деформацію великого пальця здатні також професійні ризики та специфічні навантаження (заняття спортом, балетом, робота «на ногах»).

Додатковими факторами ризику є літній вік, гіподинамія, наявність зайвої ваги та супутніх захворювань: ревматоїдного артриту, подагри, розсіяного склерозу, суглобової гіперрухливості.

ЯК ЛІКУЄТЬСЯ

— Діагностику захворювання проводять травматолог-ортопед або хірург на основі огляду пацієнта та рентгенографії стоп, також можуть бути рекомендовані проведення аналізів крові та УЗД суглобів, — каже Володимир Ципко. — Терапію призначають залежно від самопочуття людини та ступеня вальгусної деформації. Усього виділяють три ступеня, які характеризуються різним кутом відхилення великого пальця. Якщо в нормі цей показник 16 градусів, то при слабкій деформації — від 16 до 25, при середній — від 25 до 35 і при вираженій — понад 35 градусів.

На початковому етапі захворювання можливе консервативне лікування: використання ортопедичних устілок-супінаторів, міжпальцевих вкладнів, вальгусних бандажів. Пацієнтам призначають масаж ніг, лікувальну гімнастику для стоп, фізіотерапевтичні процедури, носіння ортопедичного взуття на невисокому стійкому підборі (3—4 см), за необхідності — препарати, що знімають біль і запалення. Але завдання консервативної терапії — знизити швидкість прогресування хвороби та зменшити больовий синдром, візуально при цьому «кісточка» нікуди не зникає.

При більш тяжких формах захворювання та сильних болях показано оперативне втручання. Оптимальний хірургічний метод обирає лікар залежно від ступеня деформації, індивідуальних особливостей пацієнта та результатів обстежень. Проблема «кісточки» при цьому вирішується радикально.

Народні методи лікування у вигляді мазей, ванн, компресів тощо при цій патології неефективні.

ГІМНАСТИКА ДЛЯ СТОП

У домашніх умовах дієвим методом профілактики деформації та боротьби з уже наявними «кісточкою» та плоскостопістю стане регулярна гімнастика для стоп. Вправи зміцнюють м’язи, покращують кровопостачання, підвищують рухливість суглобів та еластичність зв’язок.

Для розминки пару хвилин ходіть по кімнаті босоніж навшпиньки та на п’ятах; стоячи на місці, зробіть 10—15 перекатів із п’яти на носок; зафіксувавши передню частину стопи, підніміть п’яту й покрутіть нею вправо та вліво, повторіть для іншої ноги.

Сядьте на підлогу, витягніть ноги перед собою, руками обіпріться на підлогу позаду себе. Потягніть стопи від себе та на себе, спочатку обидві разом (10 разів), потім по черзі (10 разів). Виконайте стопами кругові рухи вправо та вліво (по 5 разів). При виконанні вправ напружуйте м’язи.

Сидячи в тому ж положенні, поставте стопи поруч, з’єднавши великі пальці. Інші пальці ніг розчепірте в сторони максимально широко, віялом. Затримайтеся в цьому положенні 20 секунд, а потім розслабте пальці. Повторіть спочатку 5 разів, потім можете поступово збільшувати час фіксації та кількість повторів.

Сидячи в тому ж положенні, стискайте та розтискайте пальці стоп протягом хвилини.

Ляжте на підлогу, підніміть одну ногу вгору та спробуйте написати стопою літери алфавіту. Для початку можна не всі, «пишіть» до появи втоми. Потім повторіть для іншої ноги. Вправу «алфавіт» корисно робити просто в ліжку вранці та ввечері.

Сидячи перед телевізором або комп’ютером, катайте ногою пляшку або качалку для тіста (починайте з предмета більшого об’єму й потім замінюйте його на менший). В ідеалі завершити сеанс гумовим м’ячиком із шипами.

Лікувальну гімнастику робіть тільки в період ремісії, коли немає явного запалення суглоба, болю, почервоніння та набряку шкіри.

Ірина КАДЧЕНКО.