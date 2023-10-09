До п.4 постанови Кабміну від 26.02.2022 №162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану» Урядом внесено зміни.

Ці зміни передбачають, що виплата пенсії може бути відновлена особам, які проживають на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, щодо яких не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації, і виплату пенсій яким було припинено в період із 1 серпня 2022 р. відповідно до п.4 ч.1 ст.49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Вищезазначені особи можуть подати заяву про виплату пенсії на поточний рахунок в одному з уповноважених банків, засвідчену віддаленим кваліфікованим електронним підписом «Дія. Підпис» («Дія ID»), створеним за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, пояснюють у ПФУ.

Також з’явиться можливість подати заяву про поновлення виплати пенсії через вебпортал електронних послуг ПФУ, в разі встановлення органами Пенсійного фонду України особи пенсіонера в режимі відеоконференц-зв’язку із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг, під час якого пред’являються документи, що посвідчують особу.

Порядок та умови встановлення особи пенсіонера шляхом відеоконференцзв’язку органами ПФУ затверджуються правлінням ПФУ за погодженням із Мінсоцполітики та Мінцифри. Наразі цей Порядок у стані реалізації Пенсійним фондом України. При цьому там зазначають, що в п.4 постанови №162 вказано, що в разі отримання від АТ «Укрпошта» інформації про відновлення технічної можливості здійснювати виплату та доставку пенсій у деокупованих територіальних громадах, Пенсійний фонд України терміново без звернень одержувачів забезпечує відновлення виплати пенсій, які були припинені в період із 1 серпня 2022 р. відповідно до п.4 ч.1 ст.49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (неотримання пенсії протягом 6 місяців), та виготовлення відомостей на виплату пенсій за адресою проживання, зазначеною в матеріалах пенсійної справи.